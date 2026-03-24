Óscar Gil, el capitán sin brazalete que se empeña en rescatar al Real Murcia

No está Óscar Gil al 100%. Pero el navarro empieza a acercarse. Aunque aterrizó en Nueva Condomina sin prácticamente ritmo de competición, el navarro ha demostrado que no ha venido de vacaciones al Real Murcia. A diferencia de muchos de sus compañeros, que después de muchos meses siguen en paradero desconocido, el ex del Castellón no está dispuesto a emborronar su extenso currículo con un descenso a Segunda RFEF. Porque él llegó para ascender, como ya dijo en su presentación, algo que ha logrado en tres ocasiones, pero en apenas unas semanas se ha encontrado con una realidad muy distinta. El Real Murcia ya no mira al play off, el Real Murcia se aferra en este momento a la permanencia, y Óscar Gil es uno de los pocos que está entendiendo la situación.

No le importó asumir galones sin estar al 100%, lo que trajo consigo errores y dudas; ni tampoco ha puesto peros a su cambio de rol en el césped, adelantando su posición para tapar las vergüenzas en el centro del campo. Pero ahí no acaba su predisposición. Porque el navarro, actuando como un capitán sin brazalete, está asumiendo incluso las tareas reservadas habitualmente para los delanteros.

Tres goles, una victoria

Si el Real Murcia ganaba este domingo después de diez jornadas sin hacerlo era gracias a un gol de Óscar Gil. Por fin el navarro pudo ver recompensada su eficacia de cara a puerta. Porque también marcó frente al Marbella y contra el Villarreal B, pero en ambos casos sus tantos no valieron la victoria. En el choque aplazado ante los andaluces, anotaba en el 35, sin embargo Selma ponía el empate en el 70. En Castellón, los granas empezaron perdiendo -en el 6 ya habían encajado-, agarrándose a la diana del zaguero de 27 años para no venirse de vacío.

LOS NÚMEROS DE ÓSCAR GIL 3 GOLES De los 4 goles anotados por los granas en las últimas diez jornadas, tres son del central. 5 PUNTOS De los siete puntos logrados por el Murcia en 10 partidos, cinco han llegado gracias al navarro. 10 TITULARIDADES Firmó el 15 de enero, debutó el 18, siendo titular, y no ha vuelto a salir del once. 2º GOLEADOR Óscar Gil ya es el segundo goleador, igualado con Benito. Solo Flakus suma más (7).

El de este pasado domingo contra el Tarazona por fin servía para ganar a un Real Murcia que no lograba la victoria desde el 4 de enero y que no había encontrado tampoco alivio en la llegada de Curro Torres al banquillo. Pues a la espera de que el técnico valenciano encuentre la fórmula para reactivar a sus delanteros, el murcianismo tiene que agarrarse a los goles de un central reconvertido a mediocentro. Porque en el Real Murcia si no marca Óscar Gil, no marca nadie.

Por lo menos eso dicen las estadísticas. Desde que el navarro llegó -firmó un 15 de enero, ya era titular el día 18 frente al Ibiza y ha encadenado diez titularidades seguidas-, los granas han marcado solo 4 goles. Uno fue el anotado por Jorquera en el derbi contra el FC Cartagena, que no sirvió para puntuar; los otros tres son los conseguidos por el ex del Castellón. Ni la importante apuesta por Juanto Ortuño ha ayudado a paliar la sequía goleadora de los delanteros. Es más, la ha agravado. Y es que ahora ni marca Flakus -su último gol fue el 4 de enero-, mi marca Pedro Benito, ni marca Ortuño, muy lejos de estar al nivel competitivo que exige esta categoría.

Ya es segundo goleador

Son tan pobres los números del Real Murcia en ataque, que llama la atención que en apenas dos meses, Óscar Gil ya se ha colado entre los máximos goleadores. Con sus tres tantos iguala a Pedro Benito, que lleva sin celebrar un tanto desde el 21 de diciembre ante el Europa, y se queda solo por detrás de Flakus, que se estancó en los siete. Ya por detrás aparecen Álvaro Bustos, Ekain y Palmberg, con dos cada uno.

Aunque los problemas con el gol vienen arrastrándose desde que se iniciase la temporada, en este 2026 se han agravado. Solo se han anotado siete tantos, lo que refuerza la grave crisis de resultados de un club grana que ante el Tarazona (1-0) lograba poner fin a una racha de diez jornadas sin ganar, racha que incluso le había arrastrado al descenso.

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Ahora toca el colista

Fue Óscar Gil el autor del tanto de la victoria. Y es que en los últimos tiempos parece que solo marca un Óscar Gil empeñado en arrastrar al Real Murcia fuera de los puestos de descenso. Por ahora, esta semana se duerme fuera de la zona roja. Y el próximo domingo llegará una oportunidad única para dar otro paso al frente. Visitan los granas al Sevilla Atlético, colista de la categoría y que no gana desde el pasado 21 de diciembre, cuando se impuso al Sanluqueño (2-1).