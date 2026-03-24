Mariano García avisa a sus vecinos: «Esto hay que celebrarlo»

No hay éxito de Mariano García sin fiesta por todo lo alto en Fuente Álamo. Por eso, a la vez que este domingo disfrutaba de la ceremonia del podio de los 1.500 en el Mundial de pista cubierta de Torun (Polonia), la cabeza del atleta murciano ya estaba pensando en llegar a casa y recibir el cariño de sus familiares y de sus vecinos. Por eso, tras un viaje de vuelta a España casi eterno, nada más aterrizar en Madrid pasadas las nueve de la noche del lunes no dudó en señalar que «hay ganas de volver porque esto hay que disfrutarlo y celebrarlo».

El deseado reencuentro no pudo celebrarse este martes al tener Mariano García que cumplir varios compromisos con la Federación Española de Atletismo, es lo que tiene ser campeón del mundo de 1.500, pero no tendrá que esperar mucho más para que ‘La Moto’ se pegue la fiesta en Fuente Álamo, hasta donde acudirán sus vecinos de Cuevas de Reyllo, que también le tienen preparado un festejo más íntimo.

Y es que todo está preparado para que este miércoles, sobre las siete, el Ayuntamiento de Fuente Álamo se vista de gala una vez más, como ya hizo en 2022 aún con mascarillas, para recibir a su vecino más ilustre. Una fiesta multitudinaria que será la segunda parte de la que ya se vivió el domingo en Cuevas de Reyllo, cuando Mariano García se colgaba la medalla de oro en los 1.500 metros del Mundial de pista cubierta celebrado en Polonia.

El propio atleta murciano relataba a su llegada a España cómo lo vivieron en su pueblo: «Estaban de fiesta, pusieron la pantalla gigante, pararon la fiesta, vieron la carrera y después lo celebraron y siguieron con la fiesta. Así que creo que cuando llegue a mi pueblo me espera también alguna fiesta», dijo, avisando ya de que hoy se va a hacer larga la noche en Cuevas de Reyllo.

"Cené con mi hermano y me tomé una Coca Cola"

También contó qué hizo él tras proclamarse campeón. «Me fui a cenar con mi hermano, mi manager, mi jefe de New Balance y mi entrenador. Ya luego, me fui a tomar un Cola Cao antes de acostarme. Hice la maleta esta mañana, no me ha dado tiempo a salir a entrenar y ahora ya se me ha hecho de noche, así que hoy creo que vamos a descansar. Mañana es un día nuevo y esperamos poder entrenar», relató a su llegada a España en la noche del lunes.

«Es una medalla más de oro para mí. Es la tercera que consigo en una prueba nueva en el 1.500 y qué mejor que estrenarme en esta nueva distancia que con un oro. Parece que me gusta subirme a lo alto del cajón y si no, pues no me subo».

Con este éxito, se convierte en el primer atleta español con títulos mundiales short track en 800 metros -Belgrado 2022- y 1.500 metros. «No tenía ni idea de los datos, de la historia ni de nada, pero cuando me lo dijeron dije ‘uno tiene que ser el primero’, y qué mejor que sea uno de un pueblo pequeño como es Cuevas de Reyllo, en Murcia. Estoy muy contento de haber sido yo y espero que vengan más españoles que consigan estas gestas», deseó.

Pensando en el Europeo

Aunque el corredor sabe que este oro no le debe apartar de su camino, por eso dejó claro que «tengo conciencia de que hay que seguir trabajando, porque este verano hay un Europeo al aire libre».

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La duda está en si en esa próxima cita, Mariano García optará por los 800 metros o volverá a apostar por los 1.500. Sobre esto explicaba que «a día de hoy, seguramente la prueba de 800, porque en el 1.500 no tengo la mínima. He ganado un Mundial, pero no tengo la mínima. Pero no pasa nada, porque este verano intentaremos hacer la mínima. Y si me hago la mínima, iremos al 1.500; y si no, pues intentaremos estar en el 800».