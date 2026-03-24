Jean Jules, centrocampista del FC Cartagena: “Nos toca ya ganar y marcar goles”

El FC Cartagena ha arrancado la semana de trabajo con un mensaje claro desde el vestuario: ambición, autocrítica y necesidad de resultados. Así lo ha expresado el centrocampista Jean Jules tras el entrenamiento, donde ha transmitido la ilusión del grupo por revertir la situación este sábado en casa. “Sí, con muchas ganas. Hoy hemos tomado el bien. Después de unos días libres, creo que tenemos ganas de volver a hacer cosas grandes”, afirmó el jugador, que percibe a la plantilla “enchufada” y convencida de poder firmar “un buen partido el sábado”.

El futbolista albinegro no escondió la urgencia clasificatoria: “Necesitamos puntos para acercarnos lo más arriba posible”. En ese sentido, reconoció el sentir del vestuario tras los últimos resultados: “Creo que la gente cree en el proyecto, la gente está un poco jodida de lo que venimos de hacer. Nos toca ya ganar y ganar también”.

Falta de acierto pese al volumen ofensivo

Uno de los aspectos que más preocupa es la falta de eficacia de cara a portería. Jean Jules analizó con claridad la situación ofensiva del equipo: “La verdad es que creo que nos falta hacer gol. Generamos, pero nos falta este plus entre nosotros todos”.

Lejos de señalar únicamente a los atacantes, el mediocentro incidió en la responsabilidad colectiva: “Sí, podemos decir que arriba falta gol, pero entre nosotros no podemos hacer mucho más, entre todos. Creo que nos falta también este punto entre todos, acercarnos más y querer más meter gol. Es lo que falta mucho”.

Crecimiento personal y compromiso con el grupo

En el plano individual, Jean Jules se mostró satisfecho con su adaptación desde su llegada al club, aunque rehuyó cualquier etiqueta de titular fijo: “La verdad es que estoy contento con el club y con mis compañeros que me ayudan cada día a hacerme encontrarme mejor”.

“Decir ahora que soy titular indiscutible no es una palabra para mí, porque creo que entre todos tenemos un buen grupo y todo puede pasar. Entonces tengo que seguir trabajando”, añadió, dejando claro su compromiso: “Como he dicho desde el primer día, aportar el corazón”.

Por último, el futbolista confesó que ha recuperado sensaciones positivas sobre el césped: “Sí, la verdad que sí. Me faltaba mucho después de mucho tiempo sin jugar. Me faltaba allá y estoy disfrutando con este grupo”.

Jean Jules también destacó su integración en el entorno: “La verdad que hay un buen grupo, una buena ciudad también. Y entre todos me están ayudando un montón y estoy disfrutando”.

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Con el respaldo del vestuario y la exigencia de sumar de tres en tres, el FC Cartagena afronta una cita clave en casa con la necesidad de transformar las buenas sensaciones en resultados.