Íñigo Vélez, obligado a reinventarse en el Cartagena

En todos los aspectos de la vida, cada maestrillo tiene su librillo. En el fútbol, esos maestrillos son, obviamente, los entrenadores que dan forma a los equipos, le imprimen su seña de identidad, los moldean atendiendo a sus capacidades y buscan sobre el césped la consecución de los objetivos fijados por el club. Íñigo Vélez, entrenador del Fútbol Club Cartagena, ha demostrado durante el mes que lleva en la ciudad portuaria que tiene un método y que lo sigue a rajatabla. No obstante, las actuales circunstancias del equipo albinegro le obligan a reinventarse.

El cambio de guion con el fichaje de Vélez fue importante. Javi Rey, técnico impuesto por la directiva saliente, no cumplía las expectativas fijadas por el nuevo consejo de administración del Cartagena. Entre sus principios futbolísticos, también muy marcados, estaban las rotaciones como pilar fundamental de su idea. Mantener a todos los futbolistas en dinámica de juego para repartir los minutos, evitar lesiones y ampliar el abanico de posibilidades. Sin embargo, esto no gustó a algunos pesos pesados del vestuario ni al equipo de Alejandro Arribas.

Además de los malos resultados, este fue el motivo principal por el que terminó la etapa de Javi Rey al mando del Cartagena. A la vista está que su sustituto aplica unos procedimientos prácticamente opuestos: formar un once de confianza y realizar las mínimas modificaciones posibles.

Marc Jurado vio la roja por doble amarilla. | LOF / LOF

Desde su llegada al banquillo albinegro, Íñigo Vélez ha configurado un equipo fijo que da continuidad a ocho jugadores con tres piezas más versátiles. En ese grupo de ocho futbolistas están Lucho García, que ha borrado de la ecuación a Iván Martínez; Imanol Baz, Rubén Serrano, Jean Jules, De Blasis, Luismi, Rahmani y Chiki. Quedan fuera de planificación los dos laterales y una pieza ofensiva, que han ido rotando. Por desgracia para el entrenador vitoriano, en la siguiente jornada, frente al Atlético Sanluqueño, tendrá que ser un poco más Javi Rey y menos Íñigo Vélez.

Porque necesita el técnico rotaciones. Está obligado a hacerlas debido a las sanciones y las lesiones que afectan a su once de confianza. Por un lado, los contratiempos físicos sufridos por Nil Jiménez y Dani Perejón ya modificaron las bandas de la zaga hace dos semanas, pero es que ahora tampoco tiene Vélez por sanción a Marc Jurado -único lateral derecho disponible- ni a Imanol Baz, quien había jugado todos los partidos de la temporada hasta el momento.

Pablo de Blasis, otra baja más

No se queda ahí el asunto, y es que tampoco tendrá el preparador a Pablo de Blasis. También por acumulación de tarjetas. El argentino lo ha jugado casi todo desde el fichaje de Íñigo Vélez y se ha convertido en el director del equipo desde la medular. Su ausencia provoca cambios inevitables en un once titular que se ha mantenido inalterado durante las últimas dos jornadas.

Además de los cambios obligados, tiene que buscar Vélez un punto más de rendimiento que no está encontrando con su equipo base. Aunque sí ha conseguido el entrenador su propósito inicial de aportar orden y solidez a un equipo que se desmoronaba, no le da para ganar los partidos. No ha ganado ninguno de los últimos cuatro ya que en ninguno ha conseguido marcar.

En ese sentido, las soluciones pasan por la creatividad del entrenador, que puede modificar las posiciones de sus jugadores o el esquema táctico para buscar una mayor producción ofensiva. Si sigue escudándose el vasco en la generación de oportunidades para justificar su juego, no conseguirá los resultados que necesita para entrar en play off. El equipo necesita gol.

En esta conjunción de factores debe aparecer el entrenador para resolver el entuerto y matar dos pájaros de un tiro. Los cambios obligados pueden ayudar a encontrar las variaciones que traigan los goles o ese punto extra de motivación que le pueden dar los futbolistas menos habituales. Casi con toda seguridad deban aparecer actores olvidados en este tramo de competición como Eneko Ebro, Alejandro Fidalgo, Pablo Larrea o Edgar Alcañiz. Los dos últimos ya tuvieron minutos en el último encuentro, en el caso de Alcañiz, su segunda aparición con el técnico de Vitoria.

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El Cartagena necesita cambios e Íñigo Vélez está obligado a realizarlos. Frente al Atlético Sanluqueño llega la ocasión perfecta para romper la sequía que ha mermado las posibilidades clasificatorias del cuadro portuario.