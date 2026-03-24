Gabi Lorente: "Mariano García es un currante que no deja a medias ni un entrenamiento"

Gabriel Lorente Carpe (Fuente Álamo, 23 de noviembre de 1989) es el entrenador que ha guiado a Mariano García García, campeón del mundo de 1.500 metros lisos en pista cubierta, desde sus inicios. Ayer vivió un lunes «que es menos lunes», decía a esta redacción desde Polonia, donde estaba a punto de coger un avión para regresar a casa después de días intensos con motivo del Campeonato del Mundo, el segundo conquistado por su pupilo. Vecinos desde niños, la relación entre atleta y entrenador es sólida. Lorente, que se tuvo que ganar la vida durante años como panadero para poder seguir entrenando, se dedica ahora en cuerpo y alma al atletismo. Y después de algunos años de sinsabores, ha vuelto a ver como ‘La Moto’ de Cuevas de Reyllo ha conquistado un título, el primero de un español en los ‘milqui’.

A Gabi Lorente no le sorprendió que Mariano le espetara en la zona mixta, donde rara vez él tiene acceso, que se iba a ver MotoGP: «Él es así de espontáneo y bromista», dice sobre un momento que «fue agradable porque nunca puedo pasar, y esta vez sí me dejaron. Normalmente tengo que esperar a que acabe con la atención a los medios de comunicación para poder festejarlo con él y darle un abrazo, pero esta vez sí que me permitieron hacerlo antes».

Mariano García y Gabi Lorente, sonrientes. | / FOTO CEDIDA POR GABI LORENTE

Los entrenadores son esas figuras imprescindibles que casi siempre quedan en el anonimato. Desde hace años, la Federación Española los puso en valor permitiéndoles acudir a los campeonatos junto a sus pupilos aunque no pertenezcan al staff técnico de la nacional. El sufrimiento de ellos va por dentro, pero son los que mejor conocen en qué condiciones están los protagonistas. Lorente era consciente que en Polonia «ganar era muy complicado porque, entre otros, estaba Isaac Nader, pero confiaba un montón en Mariano porque me había demostrado tener una gran seguridad. En el ranking su marca era la vigésima, pero sabía que no era real, que tenía muchísimo más en las piernas», comenta.

Las claves para que Mariano se haya convertido en campeón del mundo son varios. Ya en 2025 estuvo en el Mundial de 1.500 metros, pero en 2026 algunas cosas habían cambiado: «Hay varios factores, pero el principal es que la preparación esta temporada ha sido íntegra para el 1.500, no como el año pasado, que alternó también con 800. Esta vez sí que la ha hecho a conciencia para estar en las mejores condiciones. Pero también hay varios factores, como que consiguió la mínima con antelación y por ello tuvo 20 días para preparar el Campeonato de España, y que después de ganar el oro en Valencia tuvo otros 20 días antes del Mundial. Ese tiempo nos ha permitido sacar muchos entrenamientos de calidad», explica.

"Su marca era la vigésima en el ranking, pero sabía que no era real, que tenía mucho más en las piernas" Gabi Lorente — Entrenador de Mariano García

Y como Mariano es un deportista sacrificado, los resultados han llegado: «Es un currante. Tiene una capacidad de trabajo grande. Ya tiene que pasar algo importante para que deje un entrenamiento a medias o sin completar. Y por esa capacidad de trabajo durante muchas semanas seguidas de la que te hablo, ha podido coger un estado de forma como el que ha adquirido, que es altamente difícil y no siempre se consigue, pero esta vez sí ha sido así».

Los 800 metros, pese a este éxito rutilante, no están olvidados. De hecho, «este verano me gustaría que hiciera también algún 800, algo que no es posible en la temporada de invierno porque es más corta, pero al aire libre sí que podría hacerlo», dice, para añadir al respecto que «no está decidido en qué distancia intentará estar este verano en el Europeo de Birmingham, aún no tenemos claro si lo hará en 1.500 o en 800». Pero sí considera que su pupilo tiene «mucho margen de mejora en cuanto a marcas en 1.500. En la actualidad es discreta con respecto a los demás, pero tiene mucho más. Al aire libre será diferente, pero por ser un atleta que viene de los 800, tiene esa punta de velocidad final que es importante», recalca.

Del "acho, que voy to fresco" a "me voy a ver MotoGP" Mariano García era un desconocido cuando en 2019 disputó en Glasgow el Campeonato de Europa en pista cubierta en los 800 metros. Ya entonces demostró que es un atleta que se crece en la alta competición al sorprender a todos con un cuarto puesto. En ese Europeo donde se dio a conocer a la opinión pública, ya dejó su primera perla ante los medios de comunicación. Cuando fue entrevistado por Televisión Española después de la semifinal, ya con el pasaporte para la final en el bolsillo, explicó cómo le había ido la carrera. Y en un momento de la conversación dijo «ayer acabé más reventado que hoy, pero es que me he dicho, ‘acho, que voy to fresco, y na, to contento». Esa entrevista se convirtió en viral en las redes sociales por la espontaneidad con la que se puso ante los micrófonos un joven que en esos momentos no estaba acostumbrado a ello.. Años después, en el Campeonato de España de Nerja en 2022, también dejó una perla ante las cámaras. El periodista le preguntó «¿cómo estás?» tras lograr la clasificación para final, y él respondió «de pie ahora mismo», para después centrarse realmente en la entrevista: «Ah, bien, aparte de que hace mucha calor, vamos a intentar recuperarnos del esfuerzo». La última fue este mismo domingo tras ganar la final. Ya en la pista, entre gritos de celebración, se le escuchó decir «y ahora me voy a ver MotoGP», algo que después repitió cuando vio a su entrenador en la zona mixta y en la entrevista que posteriormente realizó: «Ahora me voy a ver MotoGP que corren Acosta, Márquez y Aldeguer». Genio y figura, sin duda.

El viernes, en las semifinales, Mariano García venció con autoridad. Además, demostró que ha adquirido una experiencia que a nivel táctico le está dando excelentes resultados en la alta competición. Pero hay un factor que considera Gabi Lorente que es esencial para ello: «Yo también siempre digo que el estado de forma es vital. Los días previos y durante la mañana del domingo nos transmitía una tranquilidad que otras veces no había tenido. Eso te da seguridad en los que haces. Si llega a salir en la final como lo hizo y no logra el objetivo, podríamos pensar que había corrido mal, pero para hacer lo que él hizo te tienen que responder las piernas y estaba convencido de que si estaba delante e iba subiendo el ritmo vuelta a vuelta, que es muy difícil en una cuerda corta como la pista cubierta, lo podía conseguir», afirma.

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Gabi Lorente y Mariano García, con la medalla de oro / Foto cedida por Gabi Lorente

Ahora llega el momento de descansar después de un intenso invierno. Pero Gabi y Mariano ya han hablado que van a ser pocos días, que aprovechará para preparar los próximos exámenes de CAFD, carrera que cursa en la UCAM. «Va a descansar un poco porque tiene que coger fuerzas después de una preparación para el Mundial que ha sido dura. Sobre todo quitarse un poco el estrés acumulado, pero enseguida tiene que volver para preparar la temporada al aire libre. Vamos, que tampoco se puede relajar mucho porque quedan retos importantes hasta el próximo mes de agosto», termina diciendo.