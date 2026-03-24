Los cien años del atletismo de la Región de Murcia, en un documental de 55 minutos

La Federación de Atletismo de la Región de Murcia celebró su centenario en 2025. Numerosos actos y competiciones se celebraron por esa efeméride que fue reconocida por la Comunidad Autónoma con la Medalla de Oro. Pero aún quedaba un documento más, en este caso audiovisual de 55 minutos de duración, que recorre la historia con la participación de muchos de sus protagonistas. Desde que Manuel García Calvo, en 1925, se convirtió en el primer presidente de una federación que ha dado grandes alegrías al deporte regional, la última de ellas la medalla de oro en el Campeonato del Mundo en pista cubierta de Mariano García, hasta 2025, se repasa en una obra imprescindible para entender el peso del atletismo en la historia regional.

El presidente de la Federación, Antonio Jesús Cutillas Bermúdez, con protagonistas y autoridades antes de la premier / ISRAEL SANCHEZ

La película, de 55 minutos, ha sido producida por Biocine y WordIris, que han contado con la colaboración de La7 y el club Murcia Challenge, y el apoyo del Gobierno Regional a través de la dirección general de Deportes. Desde los pioneros hasta los deportistas del presente y futuro aparecen en un documental que se estrenó en la Filmoteca Regional Francisco Rabal en una premier que contó con la presencia de buena parte de los protagonistas, como el único medalla olímpico de la Región en atletismo, Antonio Peñalver Asensio, plata en Barcelona 92, olímpicos como Fernando Vázquez, Benjamín Sánchez y Francisco Javier Navarro, el velocista campeón de España Sergio López Barranco, jueces y entrenadores como José Antonio Carrillo, el único nacido en la Región que ha llevado a un deportista a subir al podio de unos Juegos.

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Antonio Peñalver, antes de la proyección del documental / ISRAEL SANCHEZ

Tanto el atletismo federado como el popular y el adaptado tienen cabida en una cinta con un gran valor sentimental, donde se pone en valor la figura de la mujer en el atletismo, con el testimonio de dos atletas que fueron campeonas de España, Dori García y Úrsula Ruiz, y de todos los presidentes desde Rosendo Berengüí hasta Antonio Jesús Cutillas Bermúdez, pasando por Juanma Molina, otro olímpico, y Pruden Guerrero. También destaca las medallas de oro logradas en campeonatos europeos y mundiales por el marchador Miguel Ángel López Nicolás, que es otra de las figuras centrales del documental. “No solamente se pretende rendir homenaje a quienes han construido esta historia, sino también inspirar a las nuevas generaciones y poner en valor el esfuerzo, la dedicación y el espíritu de superación que caracterizan al deporte regional”, destaca la FAMU.