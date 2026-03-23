El UCAM Murcia, con un nuevo récord en el horizonte

Lo que está haciendo el UCAM Murcia CB esta temporada va a quedar grabado durante bastantes años en los apartados de varias estadísticas. Porque el conjunto universitario se ha empeñado en reescribir su propia historia. Si en la temporada 2023-2024 tocó el cielo con su presencia en las finales de la ACB y la medalla de bronce en la Basketball Champions League, durante el presente curso está poniendo los cimientos para volver a edificar otra torre que le lleve a lo más alto.

Yes que el conjunto universitario tiene a tiro superar su mejor marca como visitante en misma una temporada. Los de Sito Alonso, con su victoria ante el BAXI Manresa, ya cuentan con siete triunfos a domicilio en 23 jornadas, o lo que es lo mismo, son el segundo mejor equipo como visitante de toda la ACB, superado tan solo por el Real Madrid.

Solo el Barça iguala los números del equipo murciano, con un balance de siete victorias y cinco derrotas, mientras que son varios (Valencia Basket, Baskonia o Joventut) los que ya cuentan con seis en su casillero.

El base David DeJulius, máximo anotador del UCAMMurcia con 35 puntos, celebrando la victoria en el Nou Congost. / ACB Photo/Joaquim Alberch

Lo cierto es que el UCAM Murcia ya ha superado las seis victorias a domicilio que consiguió en la histórica campaña 2023-2024 y se encuentra a tan solo dos de igualar su mejor marca, obtenida el pasado curso, en la 2024-2025, donde consiguió alcanzar nueve triunfos. De hecho, logró más victorias lejos del Palacio (9) que en su propio pabellón (8) ese año. Una situación que nunca antes se había dado.

Yla plantilla de Sito Alonso, que viene de firmar la mejor primera vuelta del club en la ACB en sus cuarenta años de vida, podría incluso superar esos números este mismo año.

De las once jornadas que todavía restan por disputarse en el calendario regular de la ACB, el UCAM afrontará cinco encuentros lejos de su público en los que podría conseguir este nuevo récord. Después de recibir este sábado, 28 de marzo, en el Palacio de los Deportes (19.00 horas), los universitarios visitarán al Joventut el próximo 4 de abril.

Devontae Cacok, en el partido UCAM Murcia-San Pablo Burgos. / | ISRAEL SÁNCHEZ

Será su primer rival a domicilio de los cinco restantes, que completan el Morabanc Andorra, el Real Madrid, el Baskonia y el Casademont Zaragoza. Cinco contrincantes que recibirán al UCAM Murcia peleando por conseguir un buen puesto de cara al play off ante un rival directo como puede ser el cuadro murciano, son los casos de la Penya, Baskonia o el propio Real Madrid, mientras que tanto el Andorra como el Zaragoza pueden estar jugándose la vida por la permanencia en esas fechas.

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Mejor récord global

Pero no solo los números del UCAM Murcia fuera de casa son buenos, sino que el equipo universitario podría superar incluso su propio récord en una misma temporada. Y es que los de Sito Alonso, que llevan semanas instalados entre los cuatro primeros, especialmente desde que arrancó la segunda vuelta, cuentan con 16 victorias a falta de 11 jornadas. Por lo que también tienen a tiro los 21 triunfos logrados al término de la 2023-2024 en la fase regular.