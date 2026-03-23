El Real Murcia juvenil respira y da otro paso hacia la salvación

Balón de oxígeno para el Real Murcia juvenil en el campo del colista Jove Español. Este solo ha ganado dos encuentros en toda la temporada y está virtualmente descendido. El héroe del triunfo del equipo murcianista fue Pablo, autor de los dos tantos. El equipo de Sergio Campos se distancia del descenso en cinco puntos.

El Murcia Promises volvió a la senda de la victoria en el Grupo VII de División de Honor y lo hizo de una forma holgada ante el Hércules. Gran victoria del equipo murcianista que tuvo un nombre propio, el de Juan Párraga, quien anotó por partida doble. Antes, lo hizo Omar. Por lo tanto el equipo de Mateo Villar sigue metido en el pelotón de los mejores.

No hubo sorpresa en el campo de Santiago el Mayor donde el líder, el Valencia, se llevó los tres puntos tras derrotar al UCAM. Fue un buen partido de los universitarios, pero Adrián, les ajustició. El equipo de Daniel Tomás se mantiene entre los mejores.

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Por su parte, el Levante derrotó al Pinatar. Los pinatarenses son vicecolistas a trece puntos de la salvación y restan quince por disputarse. Podría descender dentro de quince días ya que juega ante el líder, el Valencia.