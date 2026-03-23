Mariano García vuelve a llevar su moto a lo más alto de un Mundial

Mariano García García lo volvió a conseguir. Por segunda vez en su carrera deportiva, se proclamó campeón del mundo de atletismo en pista cubierta, en esta ocasión en la distancia de 1.500 metros lisos en Polonia. ‘La Moto’ hizo una carrera magistral, sensacional, controlando en todo momento y aguantando en una recta final donde resistió al ataque de Isaac Nader. No lo tenía fácil el atleta murciano, que sobre el papel poco tenía que hacer ante el portugués, vigente campeón del mundo al aire libre de los 1.500, que había firmado una inmejorable temporada invernal en la que había rebajado los récords de su país de los 800, 1.500 y 3.000 metros.

Mariano García, celebrando su victoria en el Mundial en pista cubierta. | RFEA

Ya lanzó Mariano un aviso en semifinales, donde logró la victoria. Y rubricó su excelente Campeonato del Mundo con un oro colosal, convirtiéndose en el primer español en conquistar el título en los ‘milqui’, una distancia mítica, bajo techo.

García, celebrando su triunfo. | IGOR JAKUB/EUROPA PRESS

El año pasado, en China, Mariano García hizo su primera incursión en los 1.500. Estuvo en el Mundial y fue octavo, pero entonces no tenía la experiencia que ahora sí acumula. A sus 28 años de edad ha alcanzado la madurez deportiva. Y tras ‘pinchar’ en el pasado Mundial al aire libre en 800, la distancia donde fue campeón mundial bajo techo en Belgrado 2022, decidió dar el salto a los 1.500 ya con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2026.

Este invierno comenzó ya a brillar en los ‘milqui’. Fue en Alemania, a principios de febrero, donde logró su mejor marca personal y alcanzó la mínima para la cita polaca. Descansó unas semanas después de varias frenéticas con muchos viajes y competiciones, y se presentó en Valencia con el único objetivo de ser campeón de España y lograr una de las dos plazas que tenía nuestro país para estar en la gran cita bajo techo. Y ganó con solvencia, rozando la perfección, demostrando que hoy en día tácticamente está a un gran nivel.

Ayer, en Polonia, saltó a la pista tranquilo, relajado y con máxima concentración. Parecía que no se jugaba nada. De los nueve finalistas, seis tenían mejor marca personal que él. Por tanto, ganar una medalla era una tarea muy complicada. Pero ‘La Moto’, con su entrenador, el también fuentealamero Gabi Lorente en la grada, tenía muy claro qué debía hacer.

"Las fuerzas me han respondido y en cada vuelta me he encontrado mejor" «Me he llevado el oro, me podía haber quedado sin el oro muy fácilmente, sé que tenía mucha fuerza. No me veía tan superior porque estaba el campeón del mundo como es Isaac Nader, y gente que me sacaba 2 y 3 segundos», explicó en declaraciones a la Federación Española de Atletismo. «Este año había hecho 3:35 como marca personal, y he corrido la semifinal en 3:39 y la final no sé si ha sido 3:39 o por ahí», indicó Mariano García, que admitió que sabía que se le podía escapar la victoria porque dio un ataque muy largo y le podía costar caro al final. «Pero las fuerzas me han respondido muy bien y en cada vuelta me encontraba mucho mejor, y me decía me queda menos distancia y sabía que podía conseguirlo. A falta de una vuelta me veía con mucha fuerza, me veía muy superior, bueno no, con mucha fuerza y digo haz lo que has hecho en Valencia, en los mitines, confía en ti y a seguir trabajando», señaló el murciano, primer atleta de la historia campeón mundial en pista cubierta en 800 y 1.500 metros. Mariano García, que reconoció que iba a ver, aunque fuera repetida, la carrera de MotoGP en Portugal porque allí estaban los murcianos Pedro Acosta y Fermín Aldeguer y Marc Márquez, vaticinó un gran futuro para el 1.500 español, tanto que «va a ser una lucha» conseguir una plaza para la selección.

Al contrario de lo que ocurrió en semifinales, optó por situarse a la cola del grupo en la primera vuelta. Pero tras completar la misma, se salió a la segunda calle para avanzar con su larga zancada hasta colocarse en la primera posición. Mientras que por detrás el italiano Federico Riva y el sueco Samuel Pihlström, dos de los favoritos, trataban de coger una buena posición, Nader perseguía al atleta de Cuevas de Reyllo, quien sí que estaba realizando un desgaste para mantenerse en primera posición, pero evitaba esa pugna, esos codazos que a veces juegan muy malas pasadas en pistas tan pequeñas. El portugués, el atleta con mejor marca personal este año entre los nueve participantes en esta final, se quedó relegado al paso por los 700 metros. Y tuvo que realizar un esfuerzo mayúsculo para poder remontar que luego pagó.

Fue en la última vuelta cuando se desataron todas las hostilidades. Nader avanzó y hasta dio la impresión de poder superar al murciano en la recta de meta, pero ‘La Moto’, que incluso en un momento pareció que se iba a quedar clavado e incluso a caerse por un traspié, apretó los dientes para hacerse con una victoria sublime que le devuelve al primer plano internacional después de algunos sinsabores vividos en los últimos años, donde las lesiones le impidieron llegar, en algunos casos, a las grandes citas en un buen momento de forma. De hecho, por culpa de las mismas aún le queda una espina clavada: estar en unos Juegos Olímpicos, su gran reto en 2028. Pero en 2026, con el salto definitivamente a los 1.500, ha sacado a relucir de nuevo ese gen competitivo del que ha hecho gala durante toda su carrera deportiva y que le llevó a ser campeón de Europa al aire libre en Munich 2022 y mundial en Belgrado el mismo año en 800 metros. Nader se tuvo que conformar con la segunda plaza, mientras que el australiano Adam Spencer fue tercero.

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Con la bandera de España por encima de su cabeza y bromeando con la mascota de los campeonatos, con la que arrancó ‘La Moto’ una vez más, Mariano García celebró la única medalla de oro del atletismo español en estos campeonatos. «Ahora me voy a ver MotoGP», le espetó con total naturalidad a su entrenador, Gabi Lorente, cuando le felicitó en la zona mixta. Así es Mariano, ‘La Moto’, espontáneo y siempre con una sonrisa dibujada en su rostro. Genio y figura.