Fútbol
FC Cartagena: problema de efectivos en la retaguardia
Íñigo Vélez cuenta con cinco ausencias en defensa para el encuentro en casa frente al Sanluqueño nEl debut de Aridane está prácticamente asegurado
No esperaba el Fútbol Club Cartagena la derrota en Alcalá frente al Atlético Madrileño cuando su partido del pasado sábado agonizaba con el empate a cero. La derrota final en los últimos instantes dolió en el vestuario, tal y como reconoció el entrenador albinegro Íñigo Vélez, pero habría sido un ‘problema menor’ de haberse quedado ahí. La peor parte estuvo en las amonestaciones que dejó el partido y que merman las filas cartageneras de cara al siguiente encuentro de liga.
Y es que perder un punto, el que mereció el Cartagena -y no más- en Alcalá de Henares por su producción ofensiva, era asumible. Incluso de la forma en la que llegó: en el descuento y por partida doble. Es algo que duele, pero puede pasar. No obstante, duele mucho más cuando además de dejar escapar los puntos arrastras condicionantes a la siguiente jornada.
Esos condicionantes están en las bajas que dejó el choque que, para más ‘inri’, están concentradas en la misma línea. La defensiva. Afrontó el partido el Cartagena con una larga lista de apercibidos de sanción entre los que figuraban Imanol Baz y Marc Jurado. Ambos vieron tarjeta amarilla, aunque se encuentran en situaciones diferentes.
Imanol Baz vio la cartulina amarilla antes del descanso. En el minuto 40, el central persiguió la carrera de un contrario cuando lo zancadilleó, a todas luces, de manera involuntaria. Poco le importó al colegiado Gerard Brull para amonestar al vitoriano, que suma cinco cartulinas amarillas en 29 partidos disputados -todos los de la temporada- y se pierde irremediablemente el choque contra el Atlético Sanluqueño del próximo sábado.
Ciclo de sanción y roja
Más extraño fue el caso de Marc Jurado. El lateral aguantó sin tarjeta durante casi todo el partido, aguantando al futbolista más habilidoso del Atlético Madrileño, Arnau Ortiz, hasta el minuto 77. Una clara carga por detrás conllevó su quinta amonestación de la temporada. El defensa tampoco estaría el próximo sábado por acumulación de tarjetas, pero no será ese el motivo de su ausencia.
Durante ese «descuento horroroso» que definió Íñigo Vélez, el lateral protestó el penalti cometido por Imanol Baz y vio la segunda tarjeta amarilla y la roja. Esto provoca que Jurado no cumpla ciclo de sanción, ya que sus dos tarjetas amarillas se convierten, a todos los efectos, en una roja. Se pierde el partido contra el Sanluqueño por expulsión, pero cuando vuelva seguirá teniendo cuatro amarillas.
Crecen los enanos
A Íñigo Vélez le crecen los enanos en su propio jardín, dado que las sanciones de sus dos defensas llegan en el peor momento. Se suman a las lesiones de Dani Perejón y Nil Jiménez, que tampoco llegarán a la próxima jornada. Con ellos, y con la baja prolongada de Carrascal son cinco las bajas que sufre el cuadro portuario ahora mismo en la zaga.
Aunque el entrenador asegura que «tenemos gente de sobra y no es excusa», lo cierto es que la línea de atrás queda bastante tocada. En este escenario, el debut de Aridane Hernández es casi obligatorio. Aunque el futbolista aseguró que estaba en forma a su llegada, aún no ha tenido minutos en sus dos primeros partidos con el equipo.
Posibles soluciones
La primera aparición de Aridane es una buena solución. Para ello se fichó fuera del mercado. Pero no es la única. Eneko Ebro, quien lleva más tiempo en el equipo y ya ha debutado, podría jugar cubriendo el puesto de Imanol Baz, aunque aún no ha tenido minutos con el nuevo entrenador. También puede desempeñarse como lateral, pero su uso preferente del pie izquierdo sólo le ha llevado al carril zurdo en contadas ocasiones y ninguna al derecho.
En un cambio más profundo, que sería extraño vistos los métodos del técnico hasta el momento, Vélez podría articular una defensa de cinco con sus tres centrales sanos y dos carrileros. Fidalgo también ha aparecido en el centro de la zaga esta temporada. Ambas situaciones parecen lejanas.
Luismi Redondo: «La falta de gol no nos pesa porque trabajamos bien»
El centrocampista del FC Cartagena, Luismi Redondo, compareció ante los medios de comunicación en la zona mixta del Centro Deportivo Alcalá de Henares tras la derrota del equipo albinegro frente al Atlético Madrileño. El futbolista definió sus sensaciones con las mismas palabras que Íñigo Vélez en rueda de prensa. «Nos vamos jodidos porque era un partido para repartirnos los puntos. Al final se ha vuelto un poco loco y las decisiones han caído para ellos», comentó.
Luismi expresa que el equipo no se ve mentalmente afectado por su evidente falta de gol. «La falta de gol no nos pesa. Venimos trabajando bien en los entrenamientos y estamos teniendo las ocasiones, pero ahora mismo no nos están entrando. Esperemos que pronto entren», dijo. Además, mantiene la esperanza sobre las posibilidades del Cartagena en cuanto al play off. «Sabemos cómo está de igualada la liga. Si ganas dos partidos te metes arriba. Tenemos que tener tranquilidad y seguir dando el máximo en los entrenamientos. Es una semana nueva para cambiar las cosas», afirmó. Por último, Luismi admitió que el grupo es «un equipazo» en el que «todos somos importantes y vamos trabajar juntos».
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