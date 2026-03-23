Empieza una Volta con sabor a Tour

La Volta que empieza este lunes en Sant Feliu de Guíxols va más allá del recorrido que ha diseñado o del enorme cartel de estrellas que se presentan a la carrera porque, se quiera o no, va a ser el aperitivo a la mayor cita que nunca antes ha vivido Cataluña en términos ciclistas como es el Grand Départ del Tour, uno de los grandes acontecimientos deportivos del planeta.

La ronda catalana traspasará fronteras con una cobertura global que llegará a 190 países porque servirá para que telespectadores repartidos por todo el mundo coloquen a Cataluña en el mapa ciclista y vean paisajes y carreteras similares por las que transitará el Tour dentro de poco más de 100 días. Y, ya en términos absolutamente deportivos, la séptima etapa, la que recorre los trazados asfaltados de la montaña de Montjuïc, servirá para que las principales estrellas del ciclismo mundial, exceptuando principalmente a Tadej Pogacar, vean y estudien sobre la bici los últimos kilómetros que afrontará el Tour en Barcelona tanto en el estreno con la contrarreloj por equipos (4 de julio) como con la segunda etapa, la que partirá de Tarragona y llegará a las puertas del Estadi Olímpic (5 de julio).

El mapa de Catalunya / EL PERIÓDICO

Por eso, este año la Volta tiene más que nunca un sabor a Tour. Forma parte del elenco de carreras ciclistas apadrinadas por ASO, la propietaria de la ronda francesa y buena parte de las principales pruebas del calendario mundial si se exceptúa el Giro y las competiciones italianas. Así que a partir de este lunes toca recorrer Cataluña en bici pensando que apenas quedan poco más de tres meses para que la Grande Boucle, como denominan los franceses a su gran carrera, desembarque en la capital catalana.

El deseo de la organización

“Barcelona será este año la gran protagonista del Tour con el Grand Départ pero serán los ciclistas de la Volta los primeros que brillarán por la montaña mágica por lo que espero que nuestra carrera esté abierta hasta el final”. Es el deseo de Rubèn Peris, presidente y organizador de la Volta y que también ha tenido mucho que ver con el estreno de la ronda francesa en Cataluña.

Remco Evenepoel. / RED BULL BORA

Por eso, la lista de grandes estrellas que acuden a la Volta es inmensa. Jonas Vingegaard, dos Tours a la espalda y segundo de la ronda francesa en tres ocasiones, aparte de haber ganado la Vuelta el año pasado, es el gran aliciente y el máximo favorito a la victoria. Sin embargo, no lo tendrá fácil con un Remco Evenepoel que ha llegado a Catalunya después de sortear la nieve del Teide y la borrasca Therese en Tenerife; un Joâo Almeida que se viste con el mismo traje que su jefe Pogacar; dos jóvenes rebeldes llamados Florian Lipowitz y Oscar Onley; veteranos como Richard Carapaz; ciclistas rebeldes encabezados por Tom Pidcock; españoles del nivel de Enric Mas, Mikel Landa y Carlos Rodríguez, y sin olvidar a Nairo Quintana que este domingo anunció la retirada desde su hotel de S’Agaró.

Noticias relacionadas

La primera etapa. / LA VOLTA

Será un magnífico cartel de estrellas con terreno para ofrecer espectáculo sobre todo en las tres etapas de montaña que se presentan de forma consecutiva: llegada a Vallter (jueves), Pal (viernes) y Queralt (sábado, con el paso previo por el durísimo Pradell). Antes la intensa etapa de este lunes en Sant Feliu y dos etapas que acabarán al esprint, si no hay muchos nervios entre las figuras, en Banyoles y Vila-seca, pero siempre con la imagen del Tour en el horizonte ciclista.