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El Cieza Escuela de Baloncesto se presenta en sociedad con más de un centenar de jugadores

La entidad reunió a sus equipos federados, rindió homenaje a uno de sus fundadores y cerró el acto con concursos y un partido sénior

El Cieza Escuela de Baloncesto celebra su gran fiesta de temporada en el Juan José Angosto

El Cieza Escuela de Baloncesto celebra su gran fiesta de temporada en el Juan José Angosto / L.O.

Javier Gómez Bueno

Javier Gómez Bueno

El Cieza Escuela de Baloncesto, decano del baloncesto local, celebró el pasado domingo la presentación oficial de todos sus equipos federados en una jornada marcada por el ambiente festivo y el respaldo del público en el pabellón Juan José Angosto.

El club, que acumula 32 años de trayectoria desde su fundación en 1994, reunió sobre la cancha a más de un centenar de deportistas. En el acto participaron la escuela inclusiva, el benjamín, el alevín, el infantil, el cadete negro, el cadete amarillo, el júnior negro, el júnior amarillo, el sénior de Tercera División y el sénior de Primera División.

Uno a uno, y jugador por jugador, los integrantes de cada equipo fueron saltando a la pista entre los aplausos de una grada abarrotada, en una cita que se convirtió en uno de los días grandes de la temporada para la entidad ciezana.

El club decano del baloncesto local reunió a todos sus equipos en un pabellón abarrotado

El club decano del baloncesto local reunió a todos sus equipos en un pabellón abarrotado / L.O.

Durante el acto, la presidenta del club, Sefi Marín, dedicó también unas palabras de reconocimiento a Bartolo Martínez, uno de los fundadores del Cieza Escuela de Baloncesto. Martínez recibió una placa conmemorativa en homenaje a su labor y trayectoria dentro de la entidad.

La jornada concluyó con un concurso de triples, otro de mates y un partido entre los equipos sénior, que puso el broche final a una presentación concebida como una fiesta del baloncesto local.

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Con este arranque simbólico, el club afronta la temporada con el objetivo de seguir llevando el nombre de Cieza a lo más alto en las canchas.

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