El CD Cieza vuelve a dejar escapar el triunfo en casa

Cuarto partido consecutivo en el que el CD Cieza no conoce la victoria en un tramo final de liga que se le está haciendo cuesta arriba a los pupilos de Despotovic, si bien sigue con la ventaja de seis puntos sobre el imperial que no termina de acercarse al líder de la categoría.

Partido disputado en el Municipal de la Arboleja con poco público en las gradas debido a lo inusual de la hora, 12.00 de la mañana, y con un Pulpileño que nunca le ha puesto las cosas fáciles al equipo espartero. Los de Gafoor salieron con la intención de dominar el encuentro y no dejarle a los locales marcar el ritmo del juego, con posesiones largas del esférico, pero sin inquietar al meta Gallego. No obstante, el Cieza cada vez que tenía el esférico creaba peligro en el área visitante.

Un buen e inesperado disparo de Atta, que se colaba por toda la escuadra, adelantaba a los pulpileños y llevaba la inquietud a las gradas ciezanas. Pese a ello, David Guerrero, en las postrimerías del primer tiempo, anotó el gol de la tranquilidad con el que el encuentro llegaba al descanso.

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Una vez más el Cieza debía remar a contracorriente si quería llevarse un encuentro que le diera la tranquilidad en la tabla de cara a los próximos partidos. Eso, si de verdad quiere ascender por la vía rápida y no confrontar el temido play off que siempre es una lotería. Con ello en mente, tras la reanudación se vio a un Cieza volcado en el área rival, pero sin llegar a materializar ninguna ocasión de gol, llegando al pitido final con el empate a uno firmado en la primera parte.