Tenis
Carreño triunfa en el Challenger Murcia Costa Cálida donde Jaime Alcaraz gana en sub-15
El asturiano bate al canario Carballés, y el hermano del número 1 del mundo triunfa en la final cadete con una genialidad en el último punto
El asturiano Pablo Carreño se proclamó campeón del VII Challenger Costa Cálida Región de Murcia, que concluyó ayer en el Real Murcia Club de Tenis, tras imponerse en la final a Roberto Carballés, por 6-4 y 6-3, en un partido competido que fue de menos a más y que terminó decantándose por la mayor consistencia del gijonés.
El encuentro arrancó con dudas por parte de ambos finalistas, reflejadas en varios intercambios de breaks en los primeros juegos. Sin embargo, Carreño fue encontrando progresivamente su ritmo, elevando la intensidad desde el fondo de pista y reduciendo errores para hacerse con el control del partido. Ese ajuste le permitió cerrar la primera manga y, ya con mayor seguridad, encarrilar un segundo set en el que mantuvo la iniciativa hasta certificar la victoria en dos sets. Con este triunfo, Carreño se quita además la espina de la pasada edición, en la que cayó eliminado en primera ronda.
La final contó con una notable presencia institucional en las gradas . Asistieron la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes de la Región de Murcia, Carmen Conesa; el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes; el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas Ayala; el director general de Deportes, Fran Sánchez; el concejal de Deportes del ayuntamiento de Murcia, Miguel Ángel Noguera; y el presidente de la Real Federación Española de Tenis, Miguel Díaz, quienes acompañaron al presidente del club, Francisco Martínez Ruiz.
Puntazo de Jaime Alcaraz
En paralelo, la pista central también acogió la final del Torneo Sub-15, que en su primera edición dejó como campeón a Jaime Alcaraz, hermano del número 1 del mundo, tras imponerse con claridad a Rodrigo Burgos por 6-2 y 6-1. El joven jugador cerró el choque con una genialidad, un globo de espaldas.
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