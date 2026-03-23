Fútbol
El Bullas gana al San Javier y se coloca como líder por primera vez
Los de Campoy sacan su mejor versión y asaltan el liderato
La jornada 27 ha dejado el estreno en el liderato del Bullas. Es el sexto equipo que en algún momento de la temporada ha tenido el privilegio de ir el primero. El Bullas se deshizo del hasta ahora líder, el San Javier, por la mínima en el partido de la jornada. El tanto llegó en el descuento obra de Diego.
No tuvo piedad el Alcantarilla con el Beniel, al que le hizo un descosido. El primer tanto se hizo de rogar. Llegó a los 29 minutos obra de Mario de penalti. Este mismo jugador hizo dos tantos más, ambos en la segunda parte. Javi, por partida doble, al igual que Morales, cerraron la cuenta. El gol del honor lo hizo Hassan de penalti.
A Los Garres le costó mas de lo que parecía ganar al colista Raal. Dos goles de penalti y ambos en los minutos finales, obra de David y Fernández, le dieron el triunfo.
El Algar se mete en play off de ascenso. Con Palomeque, el equipo algareño es otra historia. Hicham marcó por partida doble y el otro tanto fue en propia meta del Deportivo Murcia, que se adelantó en el marcador.
El Lorca Deportiva B se quedó con los tres puntos ante el Alhama. Un solitario gol de Mario a los sesenta y cinco minutos fue suficiente.
Tropieza del Calasparra ante el Lorquí y el Lumbreras recupera terreno tras ganar en un reñido partido al Algezares.
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