Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región

Muchos frentes abiertos en esta semana deportiva. Uno de los platos fuertes es la Copa de la Reina de baloncesto con el Hozono Global Jairis defendiendo el título que alcanzó el pasado año en Zaragoza. También dentro de este deporte, el UCAM Murcia recibirá el sábado al Surne Bilbao en busca de dar un paso más hacia los play off. En fútbol, no habrá liga en Primera División porque la selección española jugará el próximo viernes un amistoso. Mientras que para los equipos de la Región, duelos clave para el Real Murcia y el FC Cartagena. El motociclismo también será protagonista con el Gran Premio de Estados Unidos, donde Máximo Quiles defenderá su liderato en Moto3, pero donde también serán protagonistas Álvaro Carpe, cuarto en la clasificación del Mundial, y Pedro Acosta y Fermín Aldeguer, en la categoría reina, MotoGP. Por último, en fútbol sala, tras caer ambos en los cuartos de final de la Copa de España, ElPozo visitará el viernes a Osasuna y el Jimbee Cartagena recibirá el sábado Inter Movistar

Lunes, 23 de marzo

TENIS: Masters 1000 de Miami

Tercera ronda (Movistar) 16:05

CICLISMO: Volta a Catalunya

Primera etapa (Eurosport 2) 15:20

Hasta el domingo

Martes, 24 de marzo

TENIS: Masters 1000 de Miami

Octavos de final (Movistar) 16:05

BALONCESTO: Euroliga

Valencia-Olympiacos (Movistar) 20:30

Barça-Anadolu Efes (Movistar) 20:30

Real Madrid-Hapoel (Movistar) 21:00

Miércoles, 25 de marzo

TENIS: Masters 1000 de Miami

Cuartos de final (Movistar) 16:05

BALONCESTO: Euroliga

Baskonia-Crvena (Movistar) 20:30

Jueves, 26 de marzo

BALONCESTO: Copa de la Reina

Zaragoza-IDK (Teledeporte) 18:00

Valencia-Ensino (Teledeporte) 20:30

Euroliga

Real Madrid-Anadolu Efes (Movistar) 20:45

TENIS: Masters 1000 de Miami

Cuartos de final (Movistar) 16:05

Viernes, 27 de marzo

BALONCESTO: Copa de la Reina

Hozono Jairis-Leganés (Teledeporte) 18:45

Girona-Avenida (Teledeporte) 21:30

Euroliga

Barça-Crvena (Movistar) 20:30

Baskonia-Hapoel (Movistar) 20:30

Partizán-Valencia (Movistar) 20:30

Primera FEB

Coruña-Caesa Cartagena (LaLiga+) 20:45

Las mejores imágenes del CAESA Cartagena - HLA Alicante / Loyola Pérez de Villegas Muñiz

FÚTBOL: Amistoso

España-Serbia (La 1) 21:00

Europeo sub-21

Chipre-España (Teledeporte) 16:00

FÚTBOL SALA: Primera División

Osasuna-ElPozo (LaLiga+) 20:00

TENIS: Masters 1000 de Miami

Semifinal (Movistar) 20:00

Sábado, 28 de marzo

FÚTBOL: Primera RFEF

FC Cartagena-Sanluqueño (LaLiga+) 18:30

Segunda RFEF

Puente Genil-Yeclano 12:00

UCAM Murcia-Recreativo 16:30

Lorca Deportiva-Linares 18:00

Antoniano-Águilas 18:00

Liga F

Badalona-Alhama ElPozo (DAZN) 12:00

BALONCESTO: Liga Endesa

UCAM Murcia-Surne Bilbao (DAZN) 19:00

Copa de la Reina

Primera semifinal (Teledeporte) 17:30

Segunda semifinal (Teledeporte) 20:00

Segunda FEB

Ciudad Molina-Llíria 19:30

FÚTBOL SALA: Primera División

Jimbee Cartagena-Inter (Teledeporte) 13:00

Primera División femenina

AD Ceuta-LBTL Alcantarilla (RFEF.es) 12:00

Segunda División masculina

Zambú Pinatar-Ibiza 18:00

TENIS: Masters 1000 de Miami

Semifinales (Movistar) 00:00

MOTOCICLISMO: GP Estados Unidos

Carrera al sprint (DAZN) 21:00

Domingo, 29 de marzo

FÚTBOL: Primera RFEF

Sevilla At.-Real Murcia (Teledeporte) 16:30

Segunda RFEF

Extremadura-Minera 17:00

BALONCESTO: Copa de la Reina

Final (Teledeporte) 18:00

Máximo Quiles, en el podio celebrando su victoria en el Gran Premio de Brasil / CF Moto Aspar

MOTOCICLISMO: GP Estados Unidos

Carrera de Moto3 (DAZN) 19:00

Carrera de Moto2 (DAZN) 20:15

Noticias relacionadas

Carrera de MotoGP (DAZN) 22:00