Polideportivo
Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región
Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia
Muchos frentes abiertos en esta semana deportiva. Uno de los platos fuertes es la Copa de la Reina de baloncesto con el Hozono Global Jairis defendiendo el título que alcanzó el pasado año en Zaragoza. También dentro de este deporte, el UCAM Murcia recibirá el sábado al Surne Bilbao en busca de dar un paso más hacia los play off. En fútbol, no habrá liga en Primera División porque la selección española jugará el próximo viernes un amistoso. Mientras que para los equipos de la Región, duelos clave para el Real Murcia y el FC Cartagena. El motociclismo también será protagonista con el Gran Premio de Estados Unidos, donde Máximo Quiles defenderá su liderato en Moto3, pero donde también serán protagonistas Álvaro Carpe, cuarto en la clasificación del Mundial, y Pedro Acosta y Fermín Aldeguer, en la categoría reina, MotoGP. Por último, en fútbol sala, tras caer ambos en los cuartos de final de la Copa de España, ElPozo visitará el viernes a Osasuna y el Jimbee Cartagena recibirá el sábado Inter Movistar
Lunes, 23 de marzo
TENIS: Masters 1000 de Miami
Tercera ronda (Movistar) 16:05
CICLISMO: Volta a Catalunya
Primera etapa (Eurosport 2) 15:20
Hasta el domingo
Martes, 24 de marzo
TENIS: Masters 1000 de Miami
Octavos de final (Movistar) 16:05
BALONCESTO: Euroliga
Valencia-Olympiacos (Movistar) 20:30
Barça-Anadolu Efes (Movistar) 20:30
Real Madrid-Hapoel (Movistar) 21:00
Miércoles, 25 de marzo
TENIS: Masters 1000 de Miami
Cuartos de final (Movistar) 16:05
BALONCESTO: Euroliga
Baskonia-Crvena (Movistar) 20:30
Jueves, 26 de marzo
BALONCESTO: Copa de la Reina
Zaragoza-IDK (Teledeporte) 18:00
Valencia-Ensino (Teledeporte) 20:30
Euroliga
Real Madrid-Anadolu Efes (Movistar) 20:45
TENIS: Masters 1000 de Miami
Cuartos de final (Movistar) 16:05
Viernes, 27 de marzo
BALONCESTO: Copa de la Reina
Hozono Jairis-Leganés (Teledeporte) 18:45
Girona-Avenida (Teledeporte) 21:30
Euroliga
Barça-Crvena (Movistar) 20:30
Baskonia-Hapoel (Movistar) 20:30
Partizán-Valencia (Movistar) 20:30
Primera FEB
Coruña-Caesa Cartagena (LaLiga+) 20:45
FÚTBOL: Amistoso
España-Serbia (La 1) 21:00
Europeo sub-21
Chipre-España (Teledeporte) 16:00
FÚTBOL SALA: Primera División
Osasuna-ElPozo (LaLiga+) 20:00
TENIS: Masters 1000 de Miami
Semifinal (Movistar) 20:00
Sábado, 28 de marzo
FÚTBOL: Primera RFEF
FC Cartagena-Sanluqueño (LaLiga+) 18:30
Segunda RFEF
Puente Genil-Yeclano 12:00
UCAM Murcia-Recreativo 16:30
Lorca Deportiva-Linares 18:00
Antoniano-Águilas 18:00
Liga F
Badalona-Alhama ElPozo (DAZN) 12:00
BALONCESTO: Liga Endesa
UCAM Murcia-Surne Bilbao (DAZN) 19:00
Copa de la Reina
Primera semifinal (Teledeporte) 17:30
Segunda semifinal (Teledeporte) 20:00
Segunda FEB
Ciudad Molina-Llíria 19:30
FÚTBOL SALA: Primera División
Jimbee Cartagena-Inter (Teledeporte) 13:00
Primera División femenina
AD Ceuta-LBTL Alcantarilla (RFEF.es) 12:00
Segunda División masculina
Zambú Pinatar-Ibiza 18:00
TENIS: Masters 1000 de Miami
Semifinales (Movistar) 00:00
MOTOCICLISMO: GP Estados Unidos
Carrera al sprint (DAZN) 21:00
Domingo, 29 de marzo
FÚTBOL: Primera RFEF
Sevilla At.-Real Murcia (Teledeporte) 16:30
Segunda RFEF
Extremadura-Minera 17:00
BALONCESTO: Copa de la Reina
Final (Teledeporte) 18:00
MOTOCICLISMO: GP Estados Unidos
Carrera de Moto2 (DAZN) 20:15
Carrera de MotoGP (DAZN) 22:00
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