Adrián Hernández contradice el acta del Águilas-UCAM: "Yo no agredí a nadie y tengo testigos"

Tras los graves incidentes ocurridos al término del partido entre el Águilas FC y el UCAM Murcia, el club costero se defendió de la redacción del acta arbitral y de las acusaciones recibidas a través de un comunicado en una rueda de prensa donde Adrián Hernández, acusado de dar una patada a un asistente, garantizó su inocencia. “Condenamos de manera contundente e incondicional cualquier tipo de violencia”, decía en primer lugar el responsable de comunicación del club costero, Pedro Lozano, quien también ha mandado en nombre de la entidad “un mensaje de ánimo a los futbolistas y miembros del UCAM Murcia CF por la agresión sufrida en su autobús después de abandonar el estadio”, ya que unos vándalos rompieron una luna del autobús universitario, un acto del que se desmarcó la entidad aguileña. “Entendemos que los violentos sobran en el fútbol”, añadía Lozano, quien también puntualizó que “más allá del descontento con el arbitraje, entendemos que toda reacción que se salga de lo meramente deportivo está fuera de lugar”. El Águilas también lanzaba un llamamiento a la “tranquilidad por parte de todos, para que sigamos entendiendo el fútbol y la rivalidad desde una perspectiva de entretenimiento y pasión, nunca de confrontación”. El comunicado emitido por el club también hace alusión a que “en todo momento, el club puso a disposición del trío arbitral y el UCAM Murcia CF tantos medios de seguridad, pública y privada, como estaban en nuestra mano”, destacando que “es obvio que a nadie le gusta la imagen final del túnel de vestuarios, pero también queremos aclarar que, más allá de la vistosidad del tumulto, no se registraron incidentes de gravedad, ni nos consta que hubiese presencia de aficionados en esa zona”.

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Desde el Águilas FC también han expresado que “entendemos que no todo lo que se está comunicando a nivel nacional se ajusta a la realidad”, pidiendo “rigor a los medios de comunicación y tratar con la mesura correspondiente un tema que, entendemos, afecta al trabajo y el futuro de tantísimas personas”. Desde el club costero también han querido mostrar “nuestro total e incondicional apoyo a Adrián Hernández”, quien según recoge el acta propinó una patada a un asistente. “Rechazamos de manera clara el linchamiento mediático que está sufriendo y defendemos ciegamente su inocencia con respecto a la presunta agresión que se le imputa”, informando también que “el club ha identificado a la persona responsable y ha tomado las medidas pertinentes”.

En la rueda de prensa compareció el propio Hernández acompañado por capitán del equipo, Mario Abenza, y el director deportivo, Pedro Reverte. El técnico negó “de forma tajante haber agredido al árbitro tras los incidentes”, insistiendo en que “yo no he sido”, para añadir que está siendo víctima de un “linchamiento, un deshonor” basado en “calumnias”.

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“Yo no he sido en ningún momento”, afirmó el técnico en su comparecencia, en la que explicó que intervino para tratar de calmar la situación generada en la zona de vestuarios. Detalló también que la acción que recoge el acta arbitral “corresponde a otra persona, ya identificada por el club”, y se produjo en medio de un momento de gran tensión: “Hay muchísimos testigos, incluso del rival, que lo pueden corroborar”, añadiendo que “fue un colaborador que impactó conmigo y luego con el auxiliar, quien se vuelve y me ve a mí”, según explicó Adrián Hernández, quien insistió en que “hay testigos e imágenes que lo corroboran”.

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Adrián Hernández, quien acumula más de 15 años de experiencia en los banquillos, admitió tener un carácter “pasional” durante los partidos, pero rechazó cualquier conducta violenta porque “nunca he insultado, amenazado ni agredido a nadie”. Además, lamentó las consecuencias de la polémica en su vida personal porque “tengo vida fuera del fútbol, hijos y familia, y esto es muy duro”, terminó diciendo.