El Yeclano cumple contra el colista

El Yeclano Deportivo logró una victoria necesaria para no pasar apuros imponiéndose a un Malagueño que consumó su descenso a Tercera (3-0). Josema abrió la lata en el primer córner del partido, y De Vicente y Borona sentenciaron justo después de que la grada tuviera que dar un toque de atención en el único despiste del equipo.

El choque comenzó con una rápida jugada azulgrana a través de un pase en profundidad a De Vicente, cuyo tiro cruzado acertó a rechazar Alex Mateos. El Yeclano trataba de imponer ritmo y territorio sintiendo en la nuca el aliento del puesto de play-out, y de nuevo De Vicente remató un balón centrado desde un saque de banda forzando el primer córner del partido. En ese saque de esquina, Borona, que volvía tras semanas donde apenas había participado, puso con clase la bola en el corazón del área, y el veterano Josema se impuso entre la chiquillería para materializar el primer gol a balón parado desde hace muchas semanas.

Al Yeclano se le ponía de cara el partido siguiendo el timing deseado, y se mostró con confianza y buen hacer en los minutos siguientes, pero sin ser capaz de ampliar diferencias. Ni Ot, ni Domínguez ni De Vicente lograron poner el segundo antes del descanso, mientras que el Malagueño dio un aviso en forma de gol anulado por claro fuera de juego de Marcos Rosa.

El equilibrio del proyecto dependía de cerrar el partido de forma solvente para salvar esta tercera bola de pánico tras las esquivadas ante Xerez y La Unión. Pero aún tuvo que enfadarse La Constitución para que el equipo procediera a lo que correspondía futbolísticamente. Y es que, tras rechazar Alex Mateos una gran ocasión de De Vicente, el Malagueño tuvo sus mejores minutos y dispuso de tres lanzamientos en boca de gol que pudieron poner patas arriba el partido. Tras la mano clave de Borja, La Constitución pitó a los suyos en forma de colleja y el equipo, tras un tembleque de piernas, procedió a la sentencia por la vía rápida.

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De Vicente logró el segundo controlando con el pecho y machacando un centro de Borao, y un minuto más tarde Borona aprovechó un error grotesco de Alfonso para plantarse en el área y batir a Álex Mateos. El Malagueño sacó orgullo para evitar un resultado más amplio, mientras que el Yeclano dio por bueno el marcador para acudir el sábado a Puente Genil con el objetivo de encarrilar la permanencia.