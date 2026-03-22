Segunda RFEF: todas las previas de los equipos de la Región de Murcia

Águilas FC y UCAM Murcia se citan en El Rubial en un partido con tres puntos de oro en juego

Esta tarde, a las seis, se disputa en el Estadio Centenario El Rubial el partido más interesante de la jornada en el grupo IV de Segunda REFE. Un derbi regional entre Águilas FC y UCAM Murcia, dos equipos separados en la tabla clasificatoria por tan solo tres puntos, por lo que una victoria de los universitarios le igualará a puntos a los costeros. Al contrario, si ganará los blanquiazules, ampliarían la renta a seis puntos. «Todavía no son finales, son partidos muy importantes, pero como lo eran otros, todos valen lo mismo», dijo Adrián Hernández, el técnico local, quien recupera al central Uri tras cumplir sanción, estando pendiente de la evolución del portero Salcedo, del extremo Javi Pedrosa y del central Antonio Sánchez. Si pudiera contar con todos la alineación sería Salcedo, Johan Terranova, Héctor Martínez, Uri y José Más, Mario Abenza, Adri Pérez, Yasser, Javi Castedo, Pipo y Boris Kouassi.

El entrenador costero elogióc al UCAM Murcia: "Me preocupa todo de ellos. Creo que es un equipo que tiene un buen balón parado, que tiene una buena asociación desde su campo y que también es capaz de jugar directo. Además, le ha pedido a sus jugadores que "den su mejor versión, siempre hablamos del concepto colectivo, que es el más importante, pero también, como hoy les decía a los jugadores, en el concepto individual de cuando no estoy en mi mejor versión, ser capaz de dar por lo menos mí un 5 si no puedo llegar a mi notable o sobresaliente, pero puedo llegar por lo menos a un suficiente o a un insuficiente rozando el suficiente", puntualizado que "los individuales bien conexionados generan un colectivo que potencian más que 11 jugadores en el campo".

Para la cita la afición costera se ha citado a las dos de la tarde en las inmediaciones del estadio para animar a su equipo: "Ya no es que estén y que apoyen, que jueguen el partido”, pedía Adrián Hernández.

En el UCAM, su entrenador, Germán Crespo, no podrá contar con Alvarito, quien cumplirá un partido de sanción. Ackermann, José Ruiz, Héctor, Javi Ramírez, Omar Jaiteh, Pablo Hernández, Urcelay, Soto, Ale Marín, Aquino y Baldrich es la alineación más probable en los universitarios.

El UCAM Murcia volvió a fallar en la jornada pasada con un empate ante el Yeclano. La suerte que tuvieron los de Germán Crespo fue que el Águilas cayó derrotado en su enfrentamiento. Los universitarios no pueden fallar en la tarde de hoy si de verdad quieren seguir soñando con esa primera plaza. "Es un partido importante, esperamos un rival que va a apretar mucho, con mucha intensidad y querrá lo mismo que nosotros. Nos quedan siete finales y vamos a darlo todo para conseguir nuestro objetivo, pero lo primero es ir a Águilas y ganar el partido", comentó Urcelay.

El Lorca no quiere confianzas ante el Melilla

Esta mañana, a las doce, en el estadio Álvarez Claro, el Lorca se va a medir al Melilla con la intención de recuperar el terreno perdido tras sucumbir ante el Estepona y así no perder comba con los lugares de play off de ascenso.

El Melilla lleva tres técnicos. El último en llegar es el veterano Miguel Rivera, que tiene como principal misión sacar el equipo del peligro. Viene de perder ante el Extremadura, donde dejó buenas sensaciones y posibilidades de haber sacado algo mas. Está a siete puntos de la permanencia tras haber perdido once partidos. El Lorca fue superado por el Estepona con justicia.

En el choque de la primera vuelta, el Lorca venció al Melilla por la mínima con gol de Escobar que esta mañana no estará en el partido. Para este encuentro, el técnico, Sebas López, no puede contar con el lateral derecho Jaime Escobar por sanción. El otro inquilino de esa demarcación, Soler, sigue en dique seco. Por el contrario recupera a los centrocampistas Willy y Álvaro Martínez. El primero de ellos será quien ocupe el costado diestro de la defensa. Pese al deficiente partido del equipo lorquino ante los malagueños, no se esperan grandes cambios salvo los obligados, en el once.

El entrenador aguileño del Lorca ha comentado en la previa del partido que "este grupo te obliga a recuperarte rápido. Queremos estar con los mejores, hemos demostrado que lo podemos hacer y el equipo va bien armado para intentar ganar en Melilla. El Melilla está abajo pese al potencial que tiene. Partió con la vitola de favorito para el ascenso. Por lo tanto no será un rival fácil, tiene muy buenos jugadores que en muchos partidos el fútbol no ha sido justo con ellos. Será otro partido que se va a decidir por pequeños detalles. Tenemos que estar preparados para cualquier situación. Ahora con Rivera tendrán más motivación. Perdemos a algún jugador por sanción, pero recuperamos a otros. No hay excusa. Vamos a por lo tres puntos". El colegiado extremeño Carlos Agraz será el encargado de dirigir el partido.

El Yeclano se juega la vida ante un Malagueño hundido pero peligroso

Yecla vive esta tarde uno de esos partidos que pueden marcar una temporada. El Yeclano Deportivo afronta desde las 17:30 (televisado por Football Club) un encuentro que tiene mucho de final, de esas citas que no admiten excusas ni medias tintas. El rival es el Atlético Malagueño, filial del Málaga CF y colista del grupo con apenas 14 puntos, es decir, con prácticamente los dos pies en Tercera Federación y que su descenso se puede hacer oficial hoy. Sin embargo, y pese a los números que acompañan al visitante, en el fútbol nada está escrito antes de que el árbitro pite el inicio.

La situación del cuadro azulgrana en la tabla no puede describirse de otra manera que como delicada. Solo un punto y una única posición separan al conjunto dirigido por Iván Ruiz de los temidos puestos de play out, que en estos momentos ocupa el Puente Genil. Una distancia mínima que obliga al Yeclano a no concederse el lujo de fallar ante su afición. Ganar es una obligación, no una opción.

El problema es que el rendimiento reciente del equipo yeclano dista mucho de ser el esperado. Solo una victoria en los últimos ocho encuentros es una estadística que refleja la irregularidad que ha instalado la incertidumbre en La Constitución. Un bagaje insuficiente para un equipo que pelea por mantenerse en el grupo segundo de la Segunda Federación y que necesita urgentemente reencontrarse con la solidez que mostró en otros momentos de la temporada.

La gran baza del Yeclano esta tarde es precisamente el escenario. La Constitución ha sido este curso un fortín para los locales, que han cosechado 26 de sus 34 puntos entre sus muros. Casi tres cuartas partes del botín clasificatorio han llegado en casa, lo que convierte al estadio yeclano en uno de los factores determinantes de la jornada. La afición, que no ha dejado de arropar al equipo incluso en los momentos más difíciles, volverá a ser ese jugador número doce que tanto necesita el equipo de Iván Ruiz.

Enfrente llegará un Atlético Malagueño que, pese a ser virtual descendido, ha demostrado en las últimas fechas que no va a regalar nada. El filial malaguista encadena cuatro derrotas consecutivas, pero en los dos últimos partidos los puntos se le escaparon en el tiempo de descuento, lo que da idea de que compite hasta el último minuto. Un rival que puede resultar incómodo precisamente porque ya no tiene presión alguna.

Tres puntos que darían oxígeno al Yeclano. Tres puntos que abrirían la puerta a una permanencia que esta temporada se está escribiendo con sudor y apuros. Esta tarde, con La Constitución como cómplice, el Yeclano tiene la oportunidad de dar un paso decisivo. No puede desperdiciarla.

La Deportiva Minera busca exorcizar a su bestia negra para acercarse al ascenso

Viendo como está la clasificación en el grupo IV de Segunda Federación, el choque que afronta este domingo la Deportiva Minera ante el Atlético Antoniano tiene una importancia capital. El feudo de Ángel Celdrán acoge desde las 12:00 (televisado por WebDirecto.com) un encuentro que une la mejor versión del conjunto cartagenero con el fantasma de una historia reciente que todavía escuece. Ascenso y revancha, en un solo partido.

El equipo dirigido por Checa llega a esta cita en un estado de forma envidiable. Dos victorias consecutivas avalan el momento dulce de un conjunto que ha ganado siete de los últimos nueve encuentros disputados. Una racha que no es fruto de la casualidad, sino el reflejo de un proyecto que arrancó con fuerza, sufrió un bache en los meses de octubre y noviembre, y que en lo que va de 2026 ha recuperado su mejor versión para encarar la recta final del campeonato con paso firme y mirada alta hacia el ascenso directo.

Y si hay un escenario donde la Minera resulta especialmente temible, ese es el suyo propio. Los números en casa son sencillamente sobresalientes: trece partidos, nueve victorias, tres empates y una sola derrota, ante el Águilas. Un balance que convierte Ángel Celdrán en uno de los feudos más sólidos del grupo y que sitúa al conjunto rojillo como uno de los grandes candidatos a dar el salto de categoría esta temporada.

Enfrente llegará un Atlético Antoniano que presenta una doble cara según el escenario. En Lebrija, el equipo sevillano es una fortaleza; fuera de casa, en cambio, el rendimiento es preocupante: apenas siete puntos sumados en trece desplazamientos, con una única victoria, cuatro empates y ocho derrotas. Una fragilidad como visitante que, sobre el papel, favorece claramente a los intereses locales.

Sin embargo, el historial entre ambos conjuntos introduce un elemento que ningún aficionado minero puede ignorar. El Antoniano es la auténtica bestia negra de la Deportiva Minera. Los tres enfrentamientos disputados entre ambos tienen un denominador común: derrota para los cartageneros. El más doloroso, sin duda el del curso pasado en el coliseo minero. El cuadro cartagenero ganaba 1-0 en el minuto 97 cuando el cuadro de Lebrija dio la vuelta al marcador con dos goles en los minutos 98 y 99 para consumar una remontada tan cruel como difícil de olvidar, en una mañana dura para el equipo que dirigía Pepe Aguilar en ese momento..

Noticias relacionadas

Esta tarde llega la oportunidad de cerrar ese capítulo. Con el viento a favor, con el feudo como aliado y con la afición empujando, la Minera tiene todos los ingredientes para ganar por fin a su particular talismán inverso. Romper esa maldición, sumar tres puntos y apretar en la lucha por el ascenso directo. Una misión tan exigente como apasionante.