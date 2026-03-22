El Real Murcia regresa a casa para dar un necesario golpe de timón

Dos meses y medio. Diez partidos. Ese el tiempo que el Real Murcia lleva sin lograr una victoria. Desde que el conjunto grana venciera en casa del Atlético Sanluqueño el pasado 4 de enero, cuenta sus partidos por borrones en su expediente. Y es que el conjunto grana parece un buque indomable a estas alturas, un navío difícil de enderezar su rumbo y que necesita un golpe de timón definitivo para desviarse de la trayectoria en la que se encuentra.

Porque si hasta hace bien poco se continuaban haciendo cuentas con los primeros puestos, el Real Murcia ya ha sido capaz de reconocer su propia realidad. Y es el primer paso. Desde el encuentro de Pedro León con los medios de comunicación, el equipo murcianista trabaja por conseguir 15 puntos en las nueve jornadas que restan. Una cifra que, en un principio, parecería asequible, pero que supone un reto mayúsculo para una plantilla que tan solo ha logrado enlazar un tramo positivo en todo el calendario y que ha contado con hasta tres entrenadores en su banquillo.

Los jugadores del Real Murcai tras el encuentro ante el Marbella en Nueva Condomina. / Israel Sánchez

El último, un Curro Torres que todavía no sabe lo que es ganar desde que asumió las riendas del banquillo y que eso será lo que tratará cambiar esta misma noche ante el Tarazona (20.30 horas, Movistar +) en una Nueva Condomina copada por el hartazgo de una afición que resignada a que su equipo no sea capaz de salvar los muebles de manera decente tras otra decepcionante temporada confeccionada para mirar a los primeros puestos. El Real Murcia debe demostrar, por enésima vez en lo que va de año, que el lugar en el que se encuentra en la clasificación no corresponde a su hábitat natural. Pero para ello necesita sumar de tres en tres.

Los jugadores granas aguantan la bronca de la afición tras la derrota frente al Sanluqueño. / ISRAEL SANCHEZ

Primero esta noche ante el Tarazona, porque una victoria de los granas les permitiría superar al equipo aragonés en la clasificación y escapar de la zona de descenso. Y después poner el foco ante el Sevilla Atlético, actual colista, y al que visitará la próxima semana.

Dos triunfos permitirían a los de Curro Torres tener la mitad de los deberes hechos para evitar cualquier escenario negativo a principios de mayo, y más teniendo en cuenta que seguidamente se enfrentará al Atlético Madrileño, que se encuentra en la segunda posición de manera regular durante todo el curso, y un duelo directo ante un Nástic Tarragona que, si bien ambos se vieron en el play off por el ascenso a Segunda División, en apenas un mes pueden volverse a ver las caras para que uno de los dos certifique la permanencia en la tercera categoría.

Con un ojo en la enfermería

A pesar de que el Real Murcia no contará con bajas por sanción para este encuentro, volverá a estar pendiente de la enfermería para que Curro Torres pueda confeccionar su once inicial.

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En el Tarazona, por su parte, que acumula tres semanas sin ganar tras su victoria ante el filial sevillista hace un mes, el pasado 21 de febrero, contará con la baja del mediocentro Toni Ramón por su expulsión frente al Atlético Madrileño la pasada jornada (1-4). Fuera de su estadio tan solo ha logrado sumar dos victorias y cuatro empates (10 puntos).