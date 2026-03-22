Quiles vence en Brasil y es el nuevo líder del Mundial de Moto3

En una carrera interrumpida cuando no se habían cumplido los dos tercios y que resolvió en solo cinco vueltas en la reanudación, el murciano Máximo Martínez Quiles, con 18 años recién cumplidos, logró la victoria en el Gran Premio de Brasil, en el circuito Ayrton Senna, y también se hacía con el liderato de Moto3 en una temporada donde es uno de los firmes candidatos a ser campeón del mundo después de su tercer puesto de 2025. El otro piloto de la Región de la parrilla, Álvaro Carpe, a punto estuvo de lograr su primer podio del año, pero se quedó a 91 milésimas de segundo de una tercera plaza que se le escapó en la última vuelta. Por tanto, dos segundos puestos para el de El Esparragal, que también aspira al título.

Después de unos entrenamientos difíciles, donde solo pudo ser undécimo, en su vigésima carrera en el Mundial sumó su podio número 11 y la cuarta victoria de su carrera deportiva. En la primera parte, Quiles realizó una salida fulgurante, enganchándose enseguida al grupo de cabeza. De hecho, en la tercera vuelta ya se puso líder, pero desde atrás llegó David Almansa, el ganador en Tailandia en la carrera inaugural, que nada más llegar al primer puesto, trató de escaparse, aunque el murciano, arriesgando en todo momento, se mantuvo siempre a su rueda. Fue en la decimotercera vuelta cuando Almansa se fue al suelo y 'Killer' Quiles se quedó en cabeza. Por trás, Álvaro Carpe lucha por meterse en los puesto de podio, situándose tercero en el momento que apareció la bandera roja y todos los pilotos tuvieron que ir a boxes.

La victoria se iba a decidir en un gran premio de solo cinco vueltas, pero con Quiles saliendo desde la primera plaza de la parrilla de salida. Y no desaprovecho la oportunidad para marcharse directo a la victoria aunque en la última vuelta sufrió el acoso del argentino Marco Morelli, su compañero en el equipo de Aspar, aguantando en un giro final emocionante. Por atrás, Carpe se enfrascó en una lucha con el indonesio Patrama, debutante este año en el Mundial con el Team Honda Asia, y se quedó a solo 96 milésimas de segundo del tercer puesto. En cualquier caso, al piloto del Red Bull KTM Ajo le supo a gloria la cuarta plaza después de un fin de semana "muy duro, donde no encontrábamos velocidad en la moto en ningún momento", según declaró a DAZN.

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En la clasificación general del Mundial, Quiles suma 45 puntos, con 17 más que Morelli y una distancia de 18 sobre Patrama. Cuarto es Carpe, con 26, uno más de David Almansa y Valentín Perrone.