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Tenis

El puntazo con el que ha ganado Jaime Alcaraz el Torneo Costa Cálida

El murciano, hermano del número 1 del mundo, ha derrotado a su compañero en la Real Sociedad Club de Campo Rodrigo Burgos

El puntazo con el que Jaime Alcaraz ha ganado el Torneo Costa Cálida

El puntazo con el que Jaime Alcaraz ha ganado el Torneo Costa Cálida

Antonio Hernández/RSCC

Dioni García

Dioni García

Durante esta semana se ha venido celebrando en el Real Murcia Club de Tenis una nueva edición del séptimo Challenger Costa Cálida Región de Murcia. Y paralelamente se ha disputado un torneo sub-15 con la participación de jóvenes promesas, entre las que se ha encontrado Jaime Alcaraz, hermano del número 1 del mundo.

El pequeño de los Alcaraz ha llegado hasta la final, que se ha disputado esta mañana, donde se ha enfrentado a Rodrigo Burgos, otro jugador de la Real Sociedad Club de Campo. En semifinales ambos se deshicieron de Martínez Carrillo y Álvaro Marín, respectivamente.

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La final, en medio de gran expectación, se ha resuelto con un espectacular golpe de Jaime de espaldas, un globo que ha superado a su contrincante después de salvar una bola en la red. En definitiva, una genialidad que ha recordado mucho a las que hace su hermano, quien esta noche juega en el Masters de Miami.

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