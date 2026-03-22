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Carreras populares

La primera Media Maratón Entierro de la Sardina, para Victoria Carrillo y Alberto Plazas

La prueba nocturna se estrena en el calendario de carreras populares

Todas las imágenes de la Media Maratón Sardinera de Murcia

Todas las imágenes de la Media Maratón Sardinera de Murcia

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Todas las imágenes de la Media Maratón Sardinera de Murcia / Israel Sánchez

Dioni García

Dioni García

Murcia acogió la primera edición de la Media Maratón Entierro de la Sardina, una cita nocturna donde Victoria Carrillo y Alberto Plazas fueron los mejores. La campeona femenina cruzó la meta con un tiempo de 1h.25:40, estando acompañada en el podio por Inma Pérez (1h.29:00) y Ana Lentijo (1h.32:02). En hombres, el torreño Plazas ganó con (1h.13:55), siendo segundo Juan Sebastián Amaya (1h.14:33) y tercero, Javier Jiménez (1h.15:51).

Por categorías los mejores fueron María Dolores Martínez e Iván López (M35), Ana Lentijo y Alberto Plazas (M40), Inma Pérez y Benjamín Navarro (M45), Mar Gómez y Francisco Belchí (M50), Pilar Martínez y Willy Gallegos (M55), Susana Abad e Inocencio González (M60), Manuel Hernández (M65), Pepe Gálvez (M70), Victoria Carrillo y Ramón Pablo Vicente (sub-23), y Encarni Cortés y Juan Amaya (senior).

Los 10K, para Irene Hernández y Carlos Rodríguez

En la distancia de 10K, Irene Hernández (38:30) y Carlos Rodríguez (33:10) lograron la victoria, con Gladys Kiptoo y Etel Jover en el podio femenino; y José González y Jaime Moral, en el masculino.

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Los mejores por categorías fueron Alberto Sanz y Gladys Kiptoo (M40), Juan Francisco Serrano e Isabel Carmen Martínez (M50), Andrés Lorenzo Macías e Iciar Argote (M60), Joaquín Martínez (M70), Carlos Rodríguez e Irene Hernández (senior), y Uriel Gil y Claudia Maqueda (sub-23).

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