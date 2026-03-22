La primera Media Maratón Entierro de la Sardina, para Victoria Carrillo y Alberto Plazas

Murcia acogió la primera edición de la Media Maratón Entierro de la Sardina, una cita nocturna donde Victoria Carrillo y Alberto Plazas fueron los mejores. La campeona femenina cruzó la meta con un tiempo de 1h.25:40, estando acompañada en el podio por Inma Pérez (1h.29:00) y Ana Lentijo (1h.32:02). En hombres, el torreño Plazas ganó con (1h.13:55), siendo segundo Juan Sebastián Amaya (1h.14:33) y tercero, Javier Jiménez (1h.15:51).

Por categorías los mejores fueron María Dolores Martínez e Iván López (M35), Ana Lentijo y Alberto Plazas (M40), Inma Pérez y Benjamín Navarro (M45), Mar Gómez y Francisco Belchí (M50), Pilar Martínez y Willy Gallegos (M55), Susana Abad e Inocencio González (M60), Manuel Hernández (M65), Pepe Gálvez (M70), Victoria Carrillo y Ramón Pablo Vicente (sub-23), y Encarni Cortés y Juan Amaya (senior).

Los 10K, para Irene Hernández y Carlos Rodríguez

En la distancia de 10K, Irene Hernández (38:30) y Carlos Rodríguez (33:10) lograron la victoria, con Gladys Kiptoo y Etel Jover en el podio femenino; y José González y Jaime Moral, en el masculino.

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Los mejores por categorías fueron Alberto Sanz y Gladys Kiptoo (M40), Juan Francisco Serrano e Isabel Carmen Martínez (M50), Andrés Lorenzo Macías e Iciar Argote (M60), Joaquín Martínez (M70), Carlos Rodríguez e Irene Hernández (senior), y Uriel Gil y Claudia Maqueda (sub-23).