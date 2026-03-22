Motociclismo
Pedro Acosta se deja el liderato del Mundial en el Gran Premio de Brasil
El mazarronero acaba séptimo, por delante de un Fermín Aldeguer que logra un notable resultado en su reaparición
Pedro Acosta llegó a Brasil como líder del Mundial de MotoGP, pero se dejó la primera plaza que alcanzó con su brillante fin de semana en Tailandia después de concluir séptimo en el Autódromo Ayrton Senna, donde el italiano Marco Bezzecchi, con Aprilia, logró su primera victoria de la temporada. El de Mazarrón llegó rodar en la cuarta plaza tras superar en las primeras vueltas a un renacido Jorge Martín, que tras su podio en la carrera sprint del sábado, concluyó segundo en un gran premio donde el otro murciano de la parrilla, Fermín Aldeguer, tras una mala salida, remontó hasta la octava plaza, un resultado notable teniendo en cuenta que reaparecía tras la grave lesión que sufrió el pasado mes de enero y que le obligó a pasar por el quirófano. El italiano Fabio Di Giannantonio, del VR46 de Valentino Rossi, acabó tercero, superando a un Marc Márquez que después de estar luchando por la victoria, se quedó fuera del podio.
El Mundial de MotoGP, que el próximo fin de semana tiene una nueva cita, en esa ocasión en el Gran Premio de Estados Unidos en el circuito de Austin, está liderado ahora por Bezzecchi, con 56 puntos, once más que su compañero Jorge Martín, que se ha situado con 45. En la tercera plaza se encuentra Pedro Acosta, con 42, tras sumar uno en la carrera al sprint del sábado, en la que acabó en novena posición, y los 9 de la prueba larga. El actual campeón, Marc Márquez, es quinto con 34, tres menos que los que suma Fabio Di Di Giannantonio.
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