Fútbol
Mizzian da la victoria al UCAM desde el punto de penalti ante el Águilas
El conjunto costero se baja del liderato del grupo IV de Segunda Federación con la derrota en El Rubial
El Águilas FC deja el liderato tras caer ante el UCAM Murcia CF en un partido tenso e intenso, marcado por la polémica de un penalti por manos de Johan Terranova que decidió el choque y acabó en tangana tras el pitido final (1-2). Mizzian transformó la pena máxima que dio la victoria a los universitarios, en un duelo igualado en el que los costeros fueron más incisivos, pero sin acierto ante una defensa bien plantada. Boris Kouassi había igualado previamente el tanto inicial de Dani Aquino.
El encuentro comenzó con ritmo frenético y juego directo, hasta que Dani Aquino adelantó al UCAM tras una recuperación de Ale Marín. Los visitantes controlaron durante varios minutos, pero a partir de la media hora el Águilas apretó con ocasiones de Javi Castedo, Chris Martínez y Mario Abenza, sin lograr el empate antes del descanso.
En la segunda parte, los costeros mantuvieron el dominio y acabaron encontrando el premio con un gol de Boris Kouassi desde la frontal. Sin embargo, cuando mejor estaban, llegó la acción decisiva: el colegiado señaló penalti por manos de Terranova, muy protestado por los locales, y Mizzian no falló. En el tramo final, pese a la insistencia del Águilas durante los minutos añadidos, el marcador ya no se movió y la victoria fue para el UCAM Murcia.
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