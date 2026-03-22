Mariano García, a por su segunda medalla mundialista: dónde verlo y a qué hora

En Belgrado 2022, un joven Mariano García García se proclamó campeón del mundo en pista cubierta de 800 metros lisos. Cuatro años después, en Polonia, el atleta de Cuevas de Reyllo luchará por un nuevo metal, en esta ocasión en los 1.500 metros lisos. A las 18:38 horas (Teledeporte) es la cita, el momento en el que ‘La Moto’ quiere volver a saborear las mieles de la gloria. Y lo hará después de un invierno perfecto, el primero exclusivamente en los ‘milqui’, una distancia donde bajo techo nunca un español ha logrado un oro.

Mariano García no es el favorito, pero en semifinales demostró una solvencia y un control estratégico de la carrera excepcional. A sus 28 años ha demostrado que ha adquirido una madurez notable. Sabe controlar a los rivales y atacar en el momento justo, además de poseer un final explosivo, heredado de su aún reciente etapa en los 800 metros. Entre los nueve finalistas, solo hay dos, uno de ellos español, Carlos Sáez, que tiene peor marca personal que ‘La Moto’. El portugués Isaac Nader, número uno del ranking mundial con 3:32.44, es el hombre a seguir. Pero también los son el neerlandés Samuel Chapple (3:32.68) y el italiano Federico Riva (3:33.04). El sueco Samuel Pihlström (3:33.47), el estadounidense Nathan Green (3:34.91), el australiano Adam Spencer (3:35.23) y el francés Titouan Le Grix (3:36.16) completan la nómina de participantes en una final donde solo hay un país, España, con dos representantes.

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Hace un año, en Nankín (China), Mariano ya estuvo en la final de 1.500. Acabó octavo en una carrera táctica. Pero entonces no tenía la experiencia actual en la distancia. Por ello, el simpático atleta de Cuevas de Reyllo se ha convertido en una baza para que el atletismo español sume esta tarde una medalla más.