El Lorca Deportiva vuelve a sacar su peor versión

El Lorca Deportiva volvió a mostrar su peor versión, por lo tanto cosechó una nueva derrota totalmente merecida, ante un equipo que lucha por no descender (2-1).

Tras una pésima primera parte, con infinidad de clamorosos errores defensivos, empezó la segunda con el punto ganado en el descuento de la primera, merced al golazo de Naranjo, donde no existió, y además algunos de sus jugadores mostraron malas maneras. El meta Ernestas salvó a su equipo de una derrota más abultada.

El equipo lorquino, que se distancia de los lugares de playoff, volverá a jugar el próximo sábado a las seis ante el Linares en el estadio Artés Carrasco.

El Lorca Deportiva llegaba a este partido con la intención de recuperar el terreno perdido siete días antes contra el Estepona. Enfrente tuvo a un rival que se encuentra en una situación complicada y que lleva tres entrenadores. El último, un viejo conocido en la Región de Murcia, el veterano Miguel Rivera.

El técnico lorquino sigue teniendo problemas en el lateral derecho. Soler, llegado en el mercado de invierno, lesionado, y Escobar, sancionado con demasiada frecuencia. Esto obliga al entrenador aguileño a parchear esa posición. Ante el Melilla empezó con el central Fromsa en el lateral derecho, el habitual lateral zurdo, Morros, en el centro de la defensa, y Kiko, poco frecuente o nada en el once, como lateral izquierdo. Este fue de los pocos que se salvaron de la quema.

Un desastre. Desajustes defensivos constantes, vendaval melillense y, a los once minutos, gol en contra. Fromsa sale a destiempo, desprotege su zona y el socavón lo aprovechó Claverías para batir a Ernestas, otra de las novedades. El meta lorquinista salvó a su equipo en varias ocasiones en los primeros veinte minutos.

Sebas reaccionó y colocó a Fromsa en su sitio, y a Morros en el lateral derecho. En el centro del campo se notó la ausencia por sanción de Dani García. Regresaron, tras cumplir castigo, Willy y Álvaro Martínez.

En ningún momento dio la impresión de que era el Melilla quien estaba en zona de descenso. Tuvo el balón, controló el partido y fue muy superior a la peor versión del Lorca, que además de defender muy mal, no tenía el cuero ni pisaba el área rival.

Los errores, muy constantes en defensa del Lorca, permitieron al Melilla llegar con mucha facilidad. Menos mal que estaba Ernestas, el salvador de su equipo sin duda.

A medida que pasaban los minutos, el cuadro local bajó la intensidad. Seguía dominando el partido, pero ya no llegaba con tanta asiduidad. En el costado derecho, Morros estaba siendo el mejor aliado de los locales.

En los últimos diez minutos del primer tiempo, el Lorca pudo empatar. Morros se encuentra un balón en el segundo palo, la portería estaba vacía, pero la vaselina del bullense salió muy alta.

En el tiempo añadido, el Lorca hizo lo que parecía imposible a tenor de su juego. Gabri, otra novedad de inicio, sacó un precioso centro desde la izquierda y Naranjo, que no había tocado un balón salvo para lanzar una falta a las nubes, se adelantó a su par y conectó un grandísimo cabezazo que supuso el empate. No lo estaba mereciendo por el juego desplegado, pero fue un golazo, el octavo en su cuenta del jugador granadino del Lorca, quien vio la quinta tarjeta amarilla y será baja ante el Linares.

La segunda parte empezó con un Lorca agazapado atrás. Dio el balón al Melilla y esperó tener alguna oportunidad. Sebas vio el coladero que estaba suponiendo Fromsa y le dejó en el vestuario. Salió Tafalla, que dio algo más de seguridad.

Antes del cuarto de hora, salieron al campo el casi inédito hasta ahora Arruabarrena y un decepcionante Acevedo. Muy poca aportación de ninguno y muy malas maneras de este último en algunas fases del choque.

El Melilla jugaba con más corazón que cabeza, pero le era suficiente ante un Lorca que no encontraba el camino para inquietar la meta local. En el minuto sesenta y tres, otro garrafal error defensivo permitió a Abdelán colocarse ante Ernestas, pero el balón salió fuera.

Muy poquito del equipo lorquino en ataque. Si acaso, alguna incursión de Álex Peque y un remate de Arruabarrena, cuyo balón salió rozando el poste.

Los cambios que introdujo Miguel Rivera sí aportaron mucho a su equipo: velocidad, carácter y el gol del triunfo. Otro regalo defensivo del equipo lorquino a la hora de despejar y Julio Iglesias, de certero disparo, alojó el balón en las mallas de Ernestas, que ya había salvado a su equipo en dos ocasiones unos minutos antes.

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Con malas maneras, el capitán Sergi, expulsado por protestar al colegiado, se llegó al final del partido con victoria del mejor equipo sobre el campo y con una imagen muy negativa del Lorca Deportiva. El jugador lorquinista se autoexpulsó, ya que dijo al colegiado: «eres malísimo, eres malísimo, vete por ahí», según reflejó en el acta.