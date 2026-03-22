Josemi Candela y Marta Sánchez ganan el Trail de Alumbres

En una perfecta prueba organizada por el Club Alumbres Sport, José Miguel Candela, del Vista Alegre Trail, y Marta Sánchez, del Alma Fit & Healthy, fueron los vencedores absolutos de la prueba reina, de 22,5 kilómetros, de la octava edición del Trail de Alumbres. El campeón masculino cruzó la meta con un registro de 1h.34.59, siendo segundo Agustín Hernández, del Roller Masters de La Unión, con 1h.35:14, y tercero Andrés Dólera, del CA Torres de Cotillas, con 1h.35:18.

Marta Sánchez fue la primera dama con 2h.02:17, seguida en la clasificación por Lorena Ríos, del Paquetazos Drill Team, con 2h.03:33, y por Mary Miras, de L@s Dominguer@s, con 2h.05:33.

Podio absoluto del Trail de Alumbres / Gaspar Zamora

Campeones por categorías

Por categorías los mejores fueron Jorge Tonda (sub-23), Marta Sánchez y Juan Miguel Conesa (senior), María Esther Sánchez y Jesús Ortiz (M35), Lorena Ríos y José Miguel Candela (M40), Cristina Martín y Ángel Castillejo (M45), 'La Faraona' Esther Sánchez y Pedro Miguel Paredes (M50), Olga Irene y Antonio Guillermo (M55), Francisco Javier Esteban 'PapiJavi' (M60), Alberto Rodríguez (M65) y Francisco Fernández (Diversidad), con José Manuel Jorcano como primer local.

Campeonato Regional por equipos en los 18K

En la carrera 18K, que puso en juego el Campeonato Regional por equipos, fue vencedor el Runtritón UNED Cabezo Ventura tanto en hombres como mujeres, con La Verde Trail & Running, segundo, y tercero Comemillas en la clasificacion masculina; y en la femenina, segunda plaza para Mud@s Trail, y en mixto, H. Project. A nivel individual, Juan Fernández, del CA Ciudad de Mula, con 1h.20:09, y Mónica Prieto, del H.Project, con 1h.33:32, fueron los vencedores.

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La concejal Belén Romero dio la salida, y la entrega de trofeos estuvo a cargo de la concejal Beatriz del Amo, Antonio Jesús Bermúdez, presidente de la Federación de Atletismo de la Región de murcia, Luis Roque, director de RRHH Repsol-Valle de Escombreras, Fulgencio Reverte, presidente de la Asociación de Vecinos de Alumbres, y los directivos del club Toñi Zapata y Aurelio Paredes.