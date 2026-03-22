Al Hozono Jairis se le atraganta el aperitivo de la Copa de la Reina

El Hozono Global Jairis volvió a sentarse a la mesa con ilusión, desplegó momentos de cocina brillante y logró darle la vuelta a un menú que era muy estomagante al descanso, pero terminó sufriendo otra digestión pesada en un final donde los pequeños detalles se hicieron imposibles de tragar (73-71).

Otro final apretado, otra derrota del Jairis. El mismo menú servido en similar bandeja y el mismo regusto amargo que se queda pegado al paladar. Un partido que, como varias veces en esta temporada, hay que analizar por el postre: un último cuarto cargado de tensión, errores difíciles de digerir y un desenlace que volvió a atragantarse.

A falta de cinco minutos (60-63) para el final, el encuentro se torció definitivamente con la quinta falta de Mané, discreta en ataque, pero imprescindible como esa especia invisible que sostiene un plato. Su salida permitió a las interiores locales adueñarse del rebote ofensivo, 15 entre Doodson y Sangaré de 17 de Leganés, un auténtico empacho para las murcianas. Aun así, el Jairis reaccionó con orgullo, como quien se resiste a dejar un menú a medias, y logró igualar el duelo en el tramo final.

Ayuso puso la chispa, exprimiendo hasta la última gota del jugo ofensivo que pusieron durante todo el partido Prieto y Gil, para empatar a 68. Pero el baloncesto, caprichoso, sirvió el golpe definitivo con el acierto final de Dudasova (70-68). Después, los tiros libres fallados -uno de Ayuso y otro de Alarcón- y los rebotes ofensivos de Doodson terminaron por convertir el final en un atragantamiento colectivo (73-71). La última acción, una penetración de Ayuso que tantas veces es manjar exquisito, esta vez escupió el aro como un bocado imposible de tragar y evitando la prórroga.

Ficha técnica Innova Leganés: Doodson (6), Sangaré (19), Driessen (11), Lahuerta (3), Dudasova (11) - cinco inicial-; Andelova (2), Bermejo (9), Espín (3), Togores (4), Herlihy (4). CB Hozono Global Jairis: Ayuso (11), Alarcón (10), Prieto (14), Berstch (2), Gil (15) -cinco inicial-; Ekh (9), Mataix (8) y Mané (2). Marcador cada cuarto: 22-22, 44-36 (descanso); 53-57 y 73-71. Árbitros: Lema Parga, González Cuervo y Benavente Parra. Eliminaron a Mané por cinco faltas (min. 35). Pabellón: Europa, 400 espectadores.

El inicio del choque fue un intercambio de canastas, un tapeo constante entre dos equipos destinados a cruzarse en más de una batalla, como la del próximo viernes en la Copa de la Reina. El Jairis apostó por una zona que invitaba al tiro exterior, pero descuidó el rebote, ingrediente clave que Leganés aprovechó para generar segundas oportunidades. En ataque, Gil encontró grietas en la pintura para aportar sustancia y cerrar el primer cuarto con empate (22-22).

En el segundo acto, el plato se complicó. Bermejo encendió los fogones desde el triple con tres zarpazos consecutivos que dejaron a Jairis ante un menú difícil de engullir (34-24). La zona visitante se volvió empachosa, y el desacierto exterior -sin Lou López- pesó como una mala digestión. Aun así, Prieto y Gil evitaron que la desventaja fuera insalvable al descanso (44-36).

Tras el paso por vestuarios, las prisas llevaron al Jairis a una cocina acelerada, impropia de su estilo. El +13 (51-38) parecía un plato demasiado pesado, pero entonces llegó la reacción. Prieto lideró con energía, Gil aportó oficio, Ekh añadió el toque exterior necesario y Mané puso sal en las heridas de la zona local. El equipo dejó de improvisar y empezó a cocinar con sentido, firmando un espectacular parcial de 0-19 que dio la vuelta al partido (53-57).

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Pero cuando todo parecía listo para saborear la victoria, el último bocado volvió a resistirse. El Jairis se quedó, una vez más, con la miel en los labios, incapaz de digerir un final que ya empieza a repetirse como una receta maldita con mucho ajo y cebolla.