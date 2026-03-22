El Hozono Jairis, ante un ‘ensayo’ para la Copa de la Reina en la vuelta tras el parón

El Hozono Jairis Alcantarilla visitará esta tarde la cancha del Innova TSN Leganés madrileño, también su rival el próximo viernes en los cuartos de final de la Copa de la Reina en Tarragona.

El partido de la vigésima quinta jornada de la liga femenina Endesa, a las cinco de la tarde, llega después del parón por compromisos internacionales de selecciones con las de Bernat Canut cuartas y las ascendidas la pasada campaña a la máxima categoría, séptimas.

Dirigidas desde el banquillo por Javier Fort, cuentan con un núcleo de jugadoras nacionales formado por Irene Lahuerta, María Espín, Lucía Togores, Cristina Bermejo y Cristina Soriano. Las extranjeras lideran al equipo en eficiencia: Maya Dodson, Aminata Sangare, Brianna Herlihy, Nikola Dudasova, Gabriela Andrelova y Noortje Driessen.

Aina Ayuso acaba de llegar de Puerto Rico con problemas físicos y Billie Massey algo lesionada desde China y Lou López-Sénéchal sigue de baja en el club visitante. Sobre si el encuentro servirá como ensayo para la Copa, Bernat Canut aseguró en la previa «el equipo a día de hoy está incompleto» tras la vuelta a la rutina.

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«Aina Ayuso acaba de llegar de Puerto Rico con ciertos problemas físicos, Billie de China, que no ha jugado porque se lesionó y sigue tocada, y seguimos con Lou de baja», comentó el técnico y añadió que las jugadoras que no han ido con sus selecciones «han trabajado muy bien, con muy buena predisposición por parte de ellas y los entrenamientos han tenido mucha intensidad, pero poca calidad si entendemos por calidad el jugar cinco para cinco o cuatro para cuatro de lo que hace 15 días». Sobre el Leganés, Canut aseveró que «tiene una buena plantilla, es un equipo muy bien entrenado, corren muy bien la pista y cuentan con jugadoras que están destacando este año».