Final española entre Carreño y Carballés en el Challenger Costa Cálida

El VII Challenger Costa Cálida Región de Murcia llega a su recta final y empieza a conocer a los primeros ganadores. En el cuadro de dobles, la pareja formada por Benjamin Hassan y Sebastian Ofner se alzó con el título tras derrotar en una igualada final a la dupla Drzewiecki y Matuszeski, a los que vencieron por un 6-3 y 6-4. La pareja formada por el libanés y el austriaco derrotaron a los segundos cabezas de serie para salir campeones de la cita en el Real Murcia Club de Tenis 1919.

En el cuadro de individuales el campeón se conocerá hoy, a partir de las once. Pablo Carreño y Roberto Carballés se citan en el último partido, el que decidirá el campeón. El asturiano, que partía como cabeza de serie número tres, eliminó por la vía rápida a Coppejans, una de las sensaciones del torneo. El belga, que durante toda la semana jugó a un gran nivel, se topó con la mejor versión del asturiano. Carreño se impuso por 6-2 y 6-3 accediendo así a la final.

Roberto Carballés, que doblegó al cabeza de serie número 1, Jesper de Jong, será su rival. El tinerfeño, que ganó la primera edición del Challenger murciano, sacó su mejor versión para remontar el set inicial al holandés. De Jong impuso su tenis en la primera manga para llevársela por 6-2. Pero Carballés tiró de oficio para ganar los dos siguientes por 6-3 y 6-4.

El partido grande del torneo comenzará a las 11:00 horas y será retransmitido por Eurosport y La 7 y la entrada será gratuita hasta completar aforo.

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También hoy se celebra la final del I Torneo Sub-15 Costa Cálida Región de Murcia. En ella se enfrentarán Jaime Alcaraz, hermano del número 1 del mundo, y Rodrigo Burgos, y comenzará a las 9:30 horas. El primero se deshizo de Martínez Carrillo, mientras que el segundo venció en un apretado partido que se fue a los tres sets a Álvaro Marín. La primera edición de este torneo ha sido un auténtico éxito y ha generado mucho interés por parte de los aficionados al tenis de la Región de Murcia.