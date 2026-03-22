Carlos Alcaraz-Korda, en Miami: dónde verlo y a qué hora

Carlos Alcaraz, tras su triunfo en segunda ronda ante la joven promesa brasileña Joao Fonseca, vuelve este domingo a jugar en el Masters 1000 de Miami. En esta ocasión se enfrentará al estadounidense Sebastian Korda, número 36 del mundo, que derrotó en su estreno al argentino Camilo Ugo Carabelli, al que le ganó un set en blanco. En juego está el pase a los octavos de final.

En su debut, Alcaraz dejó atrás los fantasmas de 2025, cuando cayó ante el belga David Goffin. Fue la última crisis que ha sufrido el tenista de Murcia en las dos últimas temporadas, un ante y un después. Porque desde entonces, el ahora pupilo de Samuel López encadenó una racha triunfal que le llevó a volver al número uno del mundo.

Los precedentes

En cinco ocasiones se han enfrentado Alcaraz y Korda. La primera fue en 2021 en las Netx Gen que ganó el murciano, y fue en la segunda en la única en la que el estadounidense salió victorioso. Fue en el Masters 1000 de Montecarlo, sobre tierra batida. Posteriormente se han visto las caras en otras tres ocasiones, dos veces en Roland Garros (2022 y 2024) y una en las semifinales de Queen’s (2023). En todas el triunfo cayó del lado del jugador de El Palmar sin ceder ni un solo set.

Carlos Alcaraz y Korda en las Finales Next Gen. | EFE/MATTEO BAZZI / efe

El año 2026 de Korda

El jugador de Bradenton, en Philadelphia, tiene 25 años y cuenta con tres títulos en su palmarés, el último de ellos logrado hace unas semanas en Delray Beach. Esta temporada la comenzó llegando hasta cuartos de final en el ATP 250 de Brisbane, pero después encadenó dos malos resultados al sucumbir en primera ronda en Adelaida y el Open de Australia. Para recuperar sensaciones jugó a continuación un Challenger en San Diego, donde perdió en la final con Svajda, 143 del mundo.

Después, en el ATP 500 de Dallas, cayó en cuartos de final ante Taylor Frtiz, pero en Delray Bech, el pasado 26 de febrero, se hizo con el título después de completar un gran torneo, donde derrotó a Casper Ruud, Flabio Cobolli y Tommy Paul, 24 del mundo. En Indian Wells no pudo superar la segunda ronda, donde le dejó fuera de combate el australiano Álex de Minaur.

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Dónde verlo y a qué hora

El partido se jugará en el tercer tuno de la pista central, donde la actividad comenzará a las cinco de la tarde con un duelo femenino entre Fernández y Pegula. Después saltarán a la pista Opelka y Fritz, para a continuación llegar el tuno para Alcaraz y Korda. En torno a las 20:30 horas en España está previsto el inicio del encuentro que se podrá ver por Movistar.