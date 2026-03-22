El Alhama ElPozo se queda con la miel en los labios ante el Atlético de Madrid

Cruel e inmerecida derrota del Alhama ElPozo ante el Atlético de Madrid (1-2). La mejoría mostrada por el equipo alhameño tras el parón todavía no le da para ganar, pero este domingo acariciaron la victoria y solo cedieron en el minuto 101, donde encajaron el gol de la derrota. Gran actuación del Alhama ante el finalista de la Copa de la Reina.

Con un buen ambiente y un césped perfecto se disputó un partido muy reñido, donde las colchoneras eran las favoritas, pero las azulonas se le subieron a las barbas. La calidad técnica era superior por parte de las visitantes, pero la actitud y la ilusión de las locales superaban las hostilidades ofensivas del rival.

Ficha técnica Alhama ElPozo: Sol, Judith, Yiyi (Nuria, 90), Estefa, Astrid, Ana, Belén (Encarni,90), Alba (Aitana, 46), María José (Gestera, 90), Vega (Patri, 84) y Carla. Atlético de Madrid: Larque, Medina, Lauren, Xenia, Menayo (Jensen, 56), Martel (Boe Risa, 25), Fiamma, Natalia (Sheila, 77), Gio, Amaiur (Rosa,56) y Luany (Portales, 56). Árbitro: Paola Rebollada (Valenciana). Amonestó a las locales Ana, Estefa y María José, además de las visitantes Xenia y Fiamma. Goles: 1-0. Minuto 75: Estefa, de penalti. 1-1. Minto 76: Fiamma. 1-2. Minuto 101: Rosa. Campo: Estadio Artés Carrasco. 600 personas.

Sobre el campo no se veía a un Atlético de Madrid cómodo, que llegaba mucho al área rival, pero la defensa alhameña, capitaneada por Judith Caravaca, se multiplicaba y, en última instancia, la meta paraguaya, Sol Belotto, mostraba mucha seguridad.

La cancerbera realizó un paradón a los diecisiete minutos, evitando que el Atlético pudiera adelantarse en el marcador. La portera visitante, Larque, estuvo colosal en el tramo final del primer tiempo, evitando que María José y Belén lograran marcar.

Con empate sin goles se llegó al descanso. La sensación era que podía llegar la tercera victoria de la temporada para el Alhama ElPozo.

Las jugadoras de Randri García salieron muy metidas en el partido en el inicio del segundo tiempo. Dos aproximaciones peligrosas hacían presagiar algo importante, como así ocurrió a los cincuenta y cuatro minutos. La colegiada decreta penalti sobre Vega. Lo lanzó Estefa y adelantó a su equipo. El Alhama había roto una sequía goleadora de 835 minutos sin marcar. Lleva sin puntuar desde el pasado mes de octubre.

Ese gol puso las pilas al Atlético de Madrid. El técnico empezó a mover el banquillo y las llegadas fueron continuas al área local, donde las defensoras y la portera achicaban agua como buenamente podían.

Tanta fue la insistencia que, en el minuto setenta y ocho, Fiamma logró empatar tras un error defensivo, de los pocos de la mañana, del Alhama. Aún así, el empate era bueno, pero quedaba mucho por sufrir, ya que el Atlético asediaba constantemente la meta de Sol Belotto.

Con polémica llegó el gol de las colchoneras en el minuto 101 de partido. El fútbol fue muy cruel para el equipo alhameño, que no mereció ganar, pero tampoco perder. Al menos, el buen juego mostrado ante rivales teóricamente superiores permite soñar con la permanencia.

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El equipo alhameño volverá a jugar el próximo sábado en el Campo Municipal de Palamós ante el Levante Badalona a las doce.