Fútbol
El Alhama ElPozo, con mucho que ganar ante el Atlético
El equipo alhameño recibe en el Artés Carrasco a un rival que es sexto en la tabla
Esta mañana, a las doce en el estadio Artés Carrasco, se va a disputar el partido correspondiente a la jornada veintitrés de liga en la Primera División Femenina que va a enfrentar al Alhama ElPozo y al Atlético de Madrid. Las colchoneras son claras favoritas en este partido, ya que son sextas con treinta y cinco puntos, mientras que las alhameñas son vicecolistas con nueve y solo dos partidos ganados. El recinto lorquino todavía no ha visto al Alhama ganar, ya que las dos victorias las lograron en Pinatar Arena y en Logroño.
A favor de las azulonas está que el pasado fin de semana pudieron dar la sorpresa ante el Sevilla, con el que perdieron por la mínima. Las sevillistas están por encima de las madrileñas. El equipo de Randri mostró la mejor cara ofensiva de la presente temporada, por lo tanto hoy jugará sin nada que perder pero mucho por ganar.
El Atlético de Madrid ganó en la primera vuelta (4-0) y también eliminó a las alhameñas en la Copa del Rey, ganando en la tanda de penaltis tras terminar con empate a uno los noventa minutos y prórroga en partido que se disputó en el campo José Kubala.
El club que preside Antonio Garcia ha puesto, una vez más, autobuses gratis para que los abonados residentes en Alhama puedan desplazarse hasta Lorca. La colegiada alicantina Paola Cebollada será la encargada de dirigir el partido.
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