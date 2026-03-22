Acusan al entrenador del Águilas de dar una patada a un asistente

Tras el encuentro entre el Águilas y el UCAM Murcia, el acta arbitral reflejó varios incidentes que marcaron el desarrollo y el final del partido. En el minuto 15, después del gol del visitante, se registró lanzamientos de objetos desde la grada local. Una botella de agua parcialmente llena, una moneda de 20 céntimos y una lata de cerveza vacía sin llegar a impactar a nadie, lo que obligó a detener el juego durante tres minutos mientras se solicitaba por megafonía el cese de estos comportamientos y se personaban agentes de la Guardia Civil, según recogió el acta arbitral.

Además, una vez finalizado el choque, cuando el equipo arbitral se dirigía a vestuarios, el entrenador del Águilas habría propinado, según el acta, una patada por la espalda al asistente número uno, golpeándole en el gemelo, mientras que el utillero del club también habría impedido su avance con los brazos mientras protestaba de forma airada e insistente.

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Ya en la zona de vestuarios, varias personas no identificadas increparon, amenazaron e intentaron acceder al vestuario arbitral, llegando a proferir graves insultos, además de golpear violentamente la puerta en repetidas ocasiones, por lo que tuvo que intervenir de nuevo la Guardia Civil. El acta también recoge que una persona que se autoidentificó como presidente del Águilas habría retenido a un asistente arbitral en el acceso a vestuarios, agarrándolo con fuerza por detrás del cuello e impidiendo momentáneamente su entrada.