Última llamada al play off para el FC Cartagena frente al Atlético Madrileño

En una liga tan competida e igualada como lo es la Primera RFEF, los equipos pasan rápidamente de abajo a arriba, de arriba a abajo y de no luchar por nada a verse involucrados en la pelea por todo. Sólo hace falta una racha, buena o mala, para cambiar de punto de vista y eso es lo que le ha sucedido al Fútbol Club Cartagena. Su momento más negativo le dejó al borde del descenso, pero su recuperación le ha dado la oportunidad de pelear de nuevo por un play off que es el objetivo del club. Hoy tiene una oportunidad inmejorable frente al Atlético Madrileño (18.30 horas, LaLiga+/La7 TV) para sumar puntos, recortar a la zona alta y decir ‘aquí estoy yo’.

Porque el equipo de Fernando Torres es segundo en la tabla clasificatoria, pero no deja de ser un rival directo para el FC Cartagena debido a esa igualdad. Los rojiblancos tienen 48 puntos por los 40 que suman los albinegros, por lo que el partido de hoy puede suponer un gran paso adelante para los de Íñigo Vélez o un retroceso casi insalvable.

Después del gran partido del Cartagena de Javi Rey contra el Atlético Madrileño en la primera vuelta (3-2) esta tarde se enfrentan ambos contrincantes en Alcalá de Henares, nueva casa del filial colchonero desde esta temporada. Por aquel entonces, en la segunda jornada, el Cartagena comenzó a volar mientras el Madrileño no encontraba su juego. Hoy se enfrentan dos equipos muy cambiados por todo lo sucedido desde aquel partido.

No ha cambiado mucho el filial atlético en cuanto a jugadores, ya que apenas ha incorporado a Marcos Parriego, Rafa Llorente y Marko Perovic en invierno y ha dejado ir a Omar Janneh y Carlos Giménez. Más diferencias hay en la plantilla portuaria con respecto al partido de la primera vuelta con la intención de mejorar el rendimiento en este tramo de la competición.

Pero lo verdaderamente importante es el estado de forma de ambos conjuntos. Mientras que el FC Cartagena viene experimentando un resurgimiento con seis partidos sin perder, el cuadro rojiblanco ha perdido la solidez que le ha mantenido en la parte alta. Sólo ha ganado tres partidos de los últimos doce, cediendo terreno en la lucha por el primer puesto en favor del Sabadell.

Los de Torres vienen de ganar al Tarazona (1-4) en un triunfo muy celebrado por la parroquia rojiblanca por su significado. Volvió a ganar cuatro jornadas después y recortó distancia en su pelea. Con esa motivación enfrentan a un Cartagena que se llega con buenas sensaciones, pero con una importante sequía goleadora de tres encuentros sin marcar.

En cuanto a las ausencias, Íñigo Vélez no podrá contar con Carrascal ni los laterales Dani Perejón y Nil Jiménez, que siguen recuperándose de sus roturas fibrilares. Del resto, están todos disponibles con muchos apercibidos de sanción: Imanol Baz, Dani Perejón, Marc Jurado, Nacho Martínez, Pablo Larrea, De Blasis, Kevin Sánchez y Chiki.

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Con un triunfo se mete de lleno en la pelea el Cartagena. Para ganar necesita marcar los goles que no ha marcado en las últimas tres jornadas y mantener la solidez defensiva que está mostrando. Arbitra el colegiado catalán Gerard Brull.