El UCAM busca la decimosexta victoria frente a un Manresa herido

El UCAM Murcia CB, tras firmar esta semana su clasificación para las semifinales de la FIBA Europe Cup, vuelve hoy a la carretera para visitar el pabellón Nou Congost (18:00 horas, DAZN). Los universitarios, que tuvieron que realizar un gran desgaste físico ante el Pallacanestro Reggiana, tendrán enfrente, en la vigésimo tercera jornada de la ACB, a un Baxi Manresa que ha tenido toda la semana para preparar un encuentro que es vital para los de Diego Ocampo, que con nueve victorias en su casillero, ya tienen a cuatro los puestos de play off, pero que necesitan sumar para no verse implicados al final en la lucha por la permanencia, sobre la que cuentan tres de ventaja.

David DeJulius, en el partido UCAM Murcia-Reggiana / Juan Carlos Caval

Sito Alonso, entrenador del UCAM, confía en poder disponer de todos los jugadores, aunque alguno de ellos, como Devontae Cacok, acabó con molestias físicas el choque del miércoles, en el que no pudo jugar Dylan Ennis por un problema en una muñeca. También Sant-Roos arrastra problemas, aunque su rendimiento en los dos últimos encuentros ha sido sobresaliente y crucial. Es baja Sander Raieste en un duelo que será especial para Cate, ya que el año pasado jugó en Manresa.

Ferrán Bassas y Pierre Oriola, en un buen momento

Los universitarios, que buscan su decimosexta victoria del curso, tendrán enfrente un rival donde están sobresaliendo en las últimas semanas dos jugadores nacionales, Ferrán Bassas, quien llegó al equipo el pasado mes de diciembre tras desvincularse del Andorra, y un rejuvenecido Pierre Oriola, quien acaba de renovar hasta 2028. «Bassas les ha dado una chispa especial porque es un jugador que tiene un talento increíble, con una capacidad de anotación impresionante, pase y lectura del juego. Esto, unido al buen momento de Oriola, creo que ha dado al Manresa una versatilidad diferente a la que ya tenían, y por eso es un equipo muy peligrosos», decía ayer Sito Alonso.

Pero no solo de estos dos jugadores debe estar atento el UCAM, también del alero Álex Reyes, que promedia 12,5 puntos, del escolta Retin Obasohan (11,3) y de Hugo Benítez (11,7 puntos y 5,5 asistencias). En el juego interior cuenta Ocampo con Marcis Steinbergs, al que conoce bien Sito porque lo ha tenido en las últimas Ventanas FIBA con Letonia, y el nigeriano Dirichi Akobundu como jugadores con más peso.

Oriola tuvo una actuación destacada con España en su regreso cinco años después al equipo nacional / FEB

La derrota sufrida en la pasada jornada ante el Covirán Granada, colista de la clasificación, convierte en más peligroso a un Baxi Manresa que destaca por el ritmo que imprime a los encuentros: «Es el segundo equipo que juega a más posesiones. Además, en su casa tienen un ambiente que provoca que incluso jueguen con más intensidad. Es muy difícil enfrentarte al Manresa porque siempre tiene la misma disposición, y ahora mismo, al quitarse la competición europea (Eurocup), están centrados en la Liga Endesa», puntualizó el técnico.

Noticias relacionadas

En defensa de Toni Nakic

Alonso, asimismo, restó importancia al mal momento en el tiro que está atravesando Toni Nakic: «A mí no me preocupa en absoluto, está más preocupado él, que no entiendo por qué, pero yo estoy súper tranquilo. Nakic es top, un jugador de máximo nivel para nosotros, y estamos encantados de tenerle. Lo que más me gusta es que cuando se da cuenta de que no está metiendo, como puede pasar a veces a cualquier jugador, se pone a defender, que es una cosa que no le caracterizaba», terminó diciendo.