Fútbol
El Tarazona, un rival en plena conversión para el Real Murcia
El cuadro maño avanza en su transformación a Sociedad Anónima Deportiva en la semana de su visita a Nueva Condomina
La Sociedad Deportiva Tarazona está cerca de dejar de llamarse así. No cambiará su origen, pero sí su forma de sociedad mercantil. El Tarazona dejará pronto de pertenecer a sus socios para convertirse en una Sociedad Anónima Deportiva como lo son la gran mayoría de clubes de España en cualquier división al margen de contadas excepciones. En ese sentido, el conjunto maño se encuentra inmerso en un periodo de suscripción de acciones con venta para los socios del club.
«Por acuerdo de la Junta Directiva del Club adoptado por unanimidad el 7 de enero de 2026, y habiéndose obtenido el preceptivo informe favorable de la Comisión Mixta de Transformación de Clubes en Sociedades Anónimas Deportivas, el capital social de la Sociedad Anónima Deportiva quedó fijado en 764.000 euros, divididos en 1.528 acciones numeradas del 1 al 1.528, ambas inclusive, de 500 euros de valor nominal cada una».
La mayoría de las acciones sigue sin suscribirse mientras el club afirma que han participado un total de 65 socios, habiéndose comprado sólamente 83 acciones por un importe total de 41.500 euros de capital social. Esta semana se ha abierto el segundo plazo de suscripción de acciones en la previa del encuentro frente al Real Murcia.
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