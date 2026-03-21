El rey Felipe VI preside en el Jarama el estreno histórico de la Fórmula E, con un impacto de hasta 100 millones en Madrid

El Circuito de Madrid Jarama-RACE ha vivido este sábado una jornada histórica con la celebración del primer Madrid E-Prix, la prueba que marca el desembarco oficial de la Fórmula E en España. La cita ha supuesto el estreno del campeonato en Madrid dentro de la temporada 2025-26 y ha agotado las entradas para este fin de semana.

La organización estima que el evento dejará un impacto económico de entre 80 y 100 millones de euros en la capital. Ese retorno se explica, entre otros factores, por las 30.000 noches de hotel vinculadas al ecosistema de la competición, la creación de más de 4.000 empleos locales y el alcance mediático internacional del campeonato.

Don Felipe durante su recorrido por el Circuito de Madrid Jarama-RACE. / Cedida

"Esos 100 millones de euros de impacto económico procedentes únicamente de un evento de un día se trata realmente de cifras muy grandes", ha destacado el cofundador del campeonato de Formula E, Alberto Longo.

Felipe VI preside el primer Madrid E-Prix

Su Majestad el Rey ha presidido en el Circuito de Madrid Jarama-RACE la celebración de la prueba “Madrid Mundial de Fórmula E – 2026 Madrid E-Prix”, que por primera vez llega a España. Con su presencia, Felipe VI ha respaldado un acontecimiento que refuerza el papel de España en la competición internacional de monoplazas eléctricos y subraya la apuesta por la innovación y la sostenibilidad en el ámbito del motor.

A su llegada al circuito, Don Felipe fue recibido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón; el presidente del Real Automóvil Club de España, Carmelo Sanz; el cofundador y presidente de la Fórmula E, Alejandro Agag; el cofundador de la Fórmula E, Alberto Longo, y el presidente de la Real Federación Española de Automovilismo, Manuel Aviñó, entre otras autoridades.

Tras los saludos, el Rey inició un recorrido por las instalaciones que comenzó en Dirección de Carrera. A continuación, se dirigió al pit lane, donde se detuvo en el garaje del equipo español Cupra y saludó al piloto Josep María, "Pepe", Martí y al consejero delegado de Seat y Cupra, Markus Haupt. Posteriormente, visitó el paddock, con paso por las zonas de Cupra y Porsche.

Una vez finalizado el recorrido, Su Majestad se dirigió a la parrilla de salida, donde se realizó la tradicional fotografía de grupo junto a autoridades y pilotos. Tras la interpretación del himno nacional, se trasladó a una zona habilitada para seguir la prueba.

Finalizada la carrera, el Rey entregó la medalla y el trofeo al vencedor, el piloto portugués António Félix da Costa.

Un estreno con proyección internacional

Por primera vez, Madrid acoge una de las rondas del Campeonato del Mundo de Fórmula E en el Jarama, un estreno que refuerza la alianza entre la competición eléctrica y el RACE y sitúa al circuito madrileño como escaparate de innovación y sostenibilidad.

La visita institucional también ha servido para subrayar la dimensión internacional que ha adquirido la cita y el papel estratégico de Madrid en el calendario mundial de la Fórmula E.

Para los promotores del campeonato, la respuesta del público ha superado las expectativas. "Están todas las entradas vendidas y estoy seguro de que no vamos a dejar de vender hasta que los responsables de seguridad nos digan que ya es un problema de aforo", ha bromeado Longo, para añadir a continuación que el éxito de la competición en España "está garantizado".

Además, Longo avanzó el compromiso de mantener una prueba anual en el país. "Va a haber una carrera al año en España", aseguró, aunque sin concretar si en el futuro el campeonato podría trasladarse a otros puntos más allá de Madrid. El directivo defendió también la oportunidad de crecimiento de la Fórmula E, apoyada en dos factores: una mayor accesibilidad económica para el aficionado y la posibilidad de llevar los circuitos al entorno urbano.

La cita de Madrid ha coincidido también con una novedad relevante para la estructura deportiva de Stellantis. El grupo ha confirmado la salida de DS al término de la Temporada 12 del Campeonato Mundial ABB FIA Formula E, previsto para este próximo julio, y su sustitución por Opel a partir de la temporada 2026/27. "Unirnos a la Fórmula E supone un nuevo hito para Opel en nuestro camino hacia un futuro eléctrico", ha declarado el consejero delegado de Opel, Florian Huettl, que ha firmado un contrato de cuatro años con el Campeonato Mundial ABB FIA Formula E.

DS, por su parte, trasladará su actividad deportiva al ámbito de la navegación, donde explorará nuevas áreas de innovación tecnológica en asociación con el equipo de SailGP Team France.

Da Costa gana en Madrid y Pepe Martí firma una remontada hasta los puntos

En lo deportivo, António Félix da Costa se impuso en el E-Prix de Madrid, con Pascal Wehrlein en tercera posición. Pepe Martí terminó noveno después de liderar durante cuatro vueltas, mientras Dan Ticktum fue cuarto tras perder el podio en los últimos instantes.

La carrera, sexta de la temporada, estuvo marcada por los cambios de liderazgo, la activación del modo de ataque y las paradas en boxes para el pit boost, con un 10% de recarga de energía. Martí, que partía desde la duodécima posición, llegó a situarse al frente de la prueba en uno de los momentos destacados de la jornada, antes de ceder posiciones tras el paso por boxes y cerrar finalmente su actuación en los puntos. Además, Martí confía en que el circuito de Madrid Jarama-RACE, que debutaba en Fórmula E, volverá a alojar la competición en temporadas sucesivas: "Creo que la carrera ha sido más que divertida para los aficionados, espero que volvamos el año que viene y volvamos a disfrutar".

Madrid reivindica su papel en la movilidad eléctrica

En el plano institucional, la Comunidad de Madrid subrayó la dimensión internacional del evento y su conexión con la movilidad sostenible. "Con una previsión de asistencia de más de 400 millones de espectadores de 192 países, la Fórmula 1 eléctrica generará un importante impacto económico y social en la Comunidad de Madrid, consolidándola como un referente del motor que destaca por su competitividad e innovación", ha subrayado el consejero. "Estamos siendo testigos de la transformación del modelo de movilidad y del impulso de una flota creciente de vehículos eléctricos, ámbito en el que Madrid se sitúa a la vanguardia. Concentramos el 42% de todas las matriculaciones de este tipo de turismos en España, lo que supone unos 300.000 en circulación, para los que disponemos de casi 8.000 puntos de recarga públicos", ha recordado.