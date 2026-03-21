Motociclismo
Pedro Acosta sigue líder pese a ser solo noveno en la carrera al sprint de Brasil
Marc Márquez gana una prueba que se retrasa por un bache en el asfalto, y donde Jorge Martín vuelve al podio con un tercer puesto
Marc Márquez logró su primera victoria de la temporada al vencer la carrera ‘sprint’ del Gran Premio de Brasil de MotoGP, que se disputó con más de una hora de retraso al aparecer un bache y un agujero en la recta de meta del circuito ‘Ayrton Senna’ de Goiania. En la misma, el murciano Pedro Acosta solo pudo acabar noveno tras una dura pugna con Pecco Bagnaia, pero el piloto de Mazarrón se mantiene líder del Mundial con dos puntos de ventaja sobre Marco Bezzechi, quien acabó cuarto. Asimismo, el murciano Fermín Aldeguer, en su reaparición, fue decimocuarto tras sufrir un pequeño percance en el inicio de la prueba que le relegó a las últimas posiciones.
Márquez supo esperar el momento propicio para superar al italiano Fabio di Giannantonio, que cometió un error a poco más de dos vueltas del final que el nueve veces campeón del mundo de motociclismo supo aprovechar para lograr el triunfo.
La carrera ‘sprint’ se hizo esperar pues tras terminar las clasificaciones oficiales de MotoGP Dirección de Carrera detectó un bache en la recta de meta del circuito en el que apareció un pequeño agujero que hizo saltar las alarmas.
Logrado el objetivo, se procedió a la salida de la ‘sprint’, en la que el italiano Fabio di Giannantonio, autor de la ‘pole position’, no falló y se puso al comando de la carrera, con Márquez tras su estela al superar al italiano Bezzechi, en tanto que por detrás el francés daba buena cuenta de Bezzecchi y poco después de Márquez.
A tres vueltas del final, Di Giannantonio apenas contaba con tres décimas de segundo de adelanto sobre Marc Márquez, que no quería cometer el más mínimo error y se fue acercando al italiano muy poco a poco, para superarlo en las últimas curvas del trazado antes de entrar en las dos vueltas finales.
En esa parte final de la prueba el español, vigente campeón del mundo de MotoGP, se dedicó a intentar cerrar todos los huecos a su rival para evitar que le adelantase, un objetivo que no pudo lograr el transalpino.
Con ellos en el podio acabó un ‘solido’ Jorge Martín, que hizo una carrera en constante progresión, por delante de su compañero de equipo Marco Bezzecchi, el también piloto de Aprilia, el japonés Ai Ogura.
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