Partido clave para el Caesa Cartagena ante el Alicante de Álex Jordá

El Caesa Seguros Cartagena, después de romper la pasada semana su mala racha ante el colista Melilla, tiene esta tarde otro compromiso ante su afición (19:00 horas, LaLiga+) con la visita del HLA Alicante, que es sexto en la clasificación y está luchando por tener una buena posición de cara a los play off. Los jugadores de Roberto Blanco tienen una buena oportunidad para dar un paso más hacia la salvación, puesto que el Tizona Burgos, que ahora ocupa plaza de descenso, visita al líder Leyma Coruña, frente al que los albinegros tendrán que jugar en la siguiente jornada.

«El equipo llega con confianza, que no en exceso por la victoria, y también con moral, y eso es fundamental para enfrentarnos al HLA Alicante», explicó Blanco, quien advirtió el peligro del rival, que se ha reforzado recientemente con dos bases, Yasiin Joseph y Jordan Bone: «Con los fichajes han dado un salto de calidad importante, pero nosotros tenemos que seguir con nuestra filosofía y perfilar nuestro juego un poco más tácticamente, tanto defensiva como ofensivamente, porque en el anterior partido cometimos algunos errores tontos», matizó el técnico extremeño.

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El equipo alicantino cuenta con Kevin Larsen (16,96 puntos), máximo anotador de la Primera FEB, además del alero Álex Jordá, uno de los héroes del ascenso del Caesa Cartagena y de la brillante pasada temporada.