Baloncesto
Liga Endesa: BAXI Manresa - UCAM Murcia, en directo
Sigue cuarto a cuarto el encuentro que está disputando el conjunto universitario de la Jornada 23 en la Liga Endesa
En directo: BAXI Manresa - UCAM Murcia (18.00 horas, DAZN)
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- Así está la clasificación de la Liga Endesa
- Previa: El UCAM busca la decimosexta victoria de la temporada ante un Manresa herido
Primer cuarto
Dos minutos tardó en llegar la primera canasta en juego tras varios errores bajo los aros por parte de ambos conjuntos. Rompió la sequía Radebaugh desde el triple (0-3), quien volvió a partir de inicio junto a DeJulius, Falk, Nakic y Cacok, pero el UCAM no conseguía hacerse con el control del partido. Aún así, no perdió la concentración el conjunto universitario, mantiéndose muy activo en defensa e intentando desplegar su fluidez ofensiva tras la canasta de Falk y los primeros tiros libres de Cacok (2-7). A base de trabajo consiguió el UCAM dominar el marcador ante un rival bloqueado y quizás algo ansioso en este inicio ante la defensa visitante. No obstante, la ventaja pudo haber sido mayor si llegan a estar más acertados los de Sito Alonso.
Emanuel Cate, en su regreso a Manresa, lideró las primeras rotaciones de un UCAM sólido y con Radebaugh como líder defensivo, pero especialmente desde el perímetro con su segundo triple (2-10), lo que provocó el tiempo muerto de Ocampo. El BAXI Manresa logró reaccionar con Brooks como referencia y un triple de Steinbergs, lo que le permitió acercarse en ese tramo ante un UCAM que bajó sus prestaciones con la segunda unidad al recibir un 10-5 de parcial (12-15). Fue entonces cuando un triple de Forrest intentó cambiar la tendencia, pero Reyes lo apretó todo en el tramo final (15-18).
Segundo cuarto
David DeJulius abrió un segundo cuarto sin nada de brillo. Todo lo contrario, el ritmo de juego se vio interrumpido por las constantes faltas e interrupciones por parte de ambos conjuntos que finalmente acabó pasando factura tanto en las rotaciones como en el juego. Una técnica sobre el técnico Diego Ocampo, al protestar una falta sobre Sant-Roos, permitió al UCAM tomar siete puntos de renta en el marcador (17-24). Una distancia que se acabó esfumando cuando llegó la tercera falta de Falk, a pesar de estar defendiendo bien cerca del aro. A partir de ahí, Sito Alonso tuvo que desplegar diferentes variantes tácticas ante la ausencia por lesión de Raieste, pero sobre todo para proteger a Sant-Roos, también con dos personales en su casillero.
La primera opción fue mantener a Ennis y Radebaugh juntos en pista junto a un DeJulius que gracias a sus chispazos el UCAM se pudo mantener por delante. El base norteamericano fue el autor de 12 de los 14 puntos que hasta entonces acumulaba el equipo murciano en este cuarto ante un Manresa que también sufría en faltas con las tres de Bassas y Oriola (24-30). Pero el UCAM le faltaba algo, sus buenas defensas no eran recompensadas en ataque, llegando a cometer 15 pérdidas al descanso, y esa falta de chispa tan solo fue suplida con el buen momento de DeJulius. Sin embargo, tras un tiempo muerto de Ocampo, los triples de Benítez y Reyes dinamintaron el encuentro tras varios minutos sin anotar por parte de los murcianos. El UCAM acabó con Nakic y Kelan Martin juntos en pista para paliar la posición de alero, y una canasta en la que sacó el adicional Obasohan le hizo llegar a los vestuarios por debajo en el marcador casi sin explicación (37-36).
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