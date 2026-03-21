El FC Cartagena cae en el descuento frente al Atlético Madrileño

Dolorosa derrota del FC Cartagena frente al Atlético Madrileño en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares. Dolorosa por la forma, con dos goles en el descuento, y por el significado. Pierde el cuadro portuario una gran oportunidad de recortar distancias a la zona de play off frente a un rival directo. Además, pierde el Cartagena para la próxima jornada a Marc Jurado por expulsión y a Pablo de Blasis por acumulación de tarjetas.

Un ordenado y ambicioso partido del conjunto portuario se queda sin premio contra un Atlético Madrileño que fue mejor en la parcela ofensiva. La generación de ocasiones y la puntería volvieron a marcar un encuentro de los albinegros que agonizaba con el 0 a 0. En una de las últimas jugadas, Cubo encontró el gol y ya con el tiempo cumplido llegó el penalti, cometido por Imanol Baz, que puso el segundo tanto rojiblanco. Con 40 puntos, el Cartagena se queda décimo en la tabla a 4 puntos del quinto puesto que mantiene el Villarreal B.