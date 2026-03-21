Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pacientes por sustancias psicoactivasCaos en el nuevo Centro de SaludProcesión del ÁngelPalacio AlmudíNuevo portavoz de Vox Cartagena
instagramlinkedin
Premios Laik Región de Murcia
Vota por tus creadores de contenido favoritos

El FC Cartagena cae en el descuento frente al Atlético Madrileño

El conjunto de Íñigo Vélez pierde su primer partido después de seis jornadas en un encuentro disputado con superioridad para el cuadro local

Una de las últimas jugadas del partido pone el 1 a 0 y un penalti con el tiempo cumplido deja el definitivo 2 a 0

Benito Ramírez, en una acción del partido frente al Atlético Madrileño

Benito Ramírez, en una acción del partido frente al Atlético Madrileño / LOF

Alfonso Asensio

Alfonso Asensio

Dolorosa derrota del FC Cartagena frente al Atlético Madrileño en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares. Dolorosa por la forma, con dos goles en el descuento, y por el significado. Pierde el cuadro portuario una gran oportunidad de recortar distancias a la zona de play off frente a un rival directo. Además, pierde el Cartagena para la próxima jornada a Marc Jurado por expulsión y a Pablo de Blasis por acumulación de tarjetas.

Un ordenado y ambicioso partido del conjunto portuario se queda sin premio contra un Atlético Madrileño que fue mejor en la parcela ofensiva. La generación de ocasiones y la puntería volvieron a marcar un encuentro de los albinegros que agonizaba con el 0 a 0. En una de las últimas jugadas, Cubo encontró el gol y ya con el tiempo cumplido llegó el penalti, cometido por Imanol Baz, que puso el segundo tanto rojiblanco. Con 40 puntos, el Cartagena se queda décimo en la tabla a 4 puntos del quinto puesto que mantiene el Villarreal B.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents