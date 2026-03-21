«No tengo derecho a pedir apoyo a la afición, pero lo tengo que hacer»

Después del entrenamiento del Real Murcia este viernes en La Torre Golf Resort, su entrenador, Curro Torres, atendió a los medios de comunicación para intentar trasladar el sentimiento del vestuario y del club a la afición en uno de los momentos más complicados de la temporada. El cuadro grana es décimo sexto, ocupa posición de descenso a Segunda RFEF y se mide el domingo al Tarazona (20.30 horas) en un duelo directo por la permanencia. En este complicado contexto, Torres pide apoyo de la afición y apela a la «unión» de todos los actores del club para salir adelante.

Lo cierto es que las palabras de Curro Torres en las instalaciones de La Torre Golf no sonaron muy convincentes. Se suele decir que a un entrenador lo legitiman sus resultados y el técnico, que cumple un mes en el cargo, aún no ha ganado ningún partido. Desde su frágil posición apareció este viernes para expresar su «responsabilidad» por la situación del equipo. «Queremos romper la dinámica que lleva el equipo en estos partidos y tenemos la necesidad de conseguir los tres puntos», comentó en primera instancia.

Torres se siente incluso repetitivo semana tras semana. «Aunque siempre lo repito, el equipo entrena bien, es la realidad. No es cuestión de nuestra forma de entrenar o de actitud. Sólo tenemos que ser capaces de trasladarlo al terreno de juego en los partidos», manifestó sobre el colectivo. A nivel individual, el entrenador está «jodido por el último resultado» aunque «con más energía y más fuerza porque creo que encontramos el camino a seguir».

Evitar la crispación

La mayor parte de su discurso se centró en la afición, a la que pide apoyo y cercanía con la boca pequeña. «No tengo derecho a pedir el apoyo de la gente, pero lo tengo que hacer como entrenador y responsable. Yo he estado en esa situación y se nota cuando la afición te arropa en lugar de tener un ambiente crispado», dijo. Apeló a los sentimientos de los jugadores e incluso los equiparó con los de la grada. «Los jugadores sufren como cualquier persona. Todos tenemos familia, amigos y queremos al Real Murcia. Sufrimos como cualquier aficionado que paga su abono y tiene amor por el club», expresó.

El entrenador del Real Murcia admitió que el horario no es el mejor, pero reiteró la necesidad de animar al equipo. «Entiendo a la afición y entiendo que esté cansada y frustrada, pero la necesitamos el domingo. No es una hora adecuada para la gente, pero los necesitamos y cuanto antes lo entendamos será mejor para todos», comentó. «Me gustaría conseguir la unión de la afición con el equipo y el club. Que seamos uno para sufrir juntos y disfrutar juntos», añadió.

Un rival «regular»

Cuando por fin dio carpetazo al asunto de la grada, se centró el entrenador en las cuestiones que le atañen. En su análisis del rival, el Tarazona, Curro Torres admitió su solidez y regularidad. «Es un rival muy regular. No ha entrado en descenso en toda la temporada y tiene las ideas claras. Va a buscarte, es intenso y maneja muchas situaciones con jugadores experimentados», expresó.

El técnico espera «hacer un buen partido» en casa y evitar que el contrario juegue a su fútbol, «Va a depender de lo que seamos capaces de hacer. Debemos intentar que no crezcan en el partido», aseguró.

En un duelo directo como el que tiene por delante el Real Murcia, con un contrario que se encuentra a un punto y dos posiciones por encima, el preparador del cuadro grana asevera que no piensa en el golaveraje particular. «Yo sólo miro ganar. Si gano, no necesito mirar nada más. Esperamos no tener que estar contando duelos o goles más adelante. Por ahora, nos centramos en dar lo mejor de nosotros», afirmó.

Errores individuales

Tuvo un momento Curro Torres para valorar las actuaciones individuales de sus jugadores. Ante el grave error de Gazzaniga que condujo al primer gol del Hércules, el técnico ha defendido a su portero, a quien no se plantea sustituir. «Tengo dos buenos porteros y no es cuestión de un cambio. Todos cometemos errores, pero a los porteros se les ve más. Somos un equipo y perdemos, empatamos o ganamos todos», expresó. «Nuestro estilo de juego conlleva hacer cosas en las que puedes cometer errores. Hay que asumirlos», reiteró refiriéndose al conjunto del grupo.

Por último, Torres explicó su papel en los altercados vividos por la afición grana en el Rico Pérez, cuando se le pudo ver defendiendo a los aficionados desplazados del Real Murcia ante las cargas de la Policía Nacional. «No me quiero meter en el trabajo de la policía, pero fue una situación innecesaria. No eran personas agresivas, sólo enfadadas por la derrota y la rivalidad con el Hércules», concluyó.

Noticias relacionadas

En este escenario se mide el Real Murcia al Tarazona el domingo en la Nueva Condomina. Un escenario en el que se habla de demasiados temas ajenos al fútbol.