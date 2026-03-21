El Caesa Cartagena da un paso de gigante hacia la salvación

El Caesa FC Cartagena, preso esta temporada de la irregularidad, se aleja de la zona de descenso tras una victoria ante el HLA Alicante (78-77) en un final agónico. El equipo dirigido por Roberto Blanco se impuso en una segunda parte que dominó. Tras el descanso, los albinegros asediaron la canasta rival buscando seguir mirando hacia los puestos de permanencia.

Lo que le está sucediendo al Grupo Caesa Cartagena desde el arranque de temporada a esta parte es poco menos que inexplicable. Cuando estaba en disposición de dar cuenta del HLA Alicante con relativa comodidad (59-59, a diez minutos del final), se complicó la vida. Para sufrimiento de su afición, fue una de sus victorias por un margen tan estrecho, y encima, le aupa, momentáneamente, a los puestos que dan derecho a permanecer en la segunda máxima categoría del baloncesto español.

La propensión del equipo albinegro a enredarse suele empezar por los mismos puntos: la carencia de jugadores de banquillo con más consistencia y las reacciones extemporáneas de uno de sus pilares, el brasileño Faverani. Empezó entonces el tembleque en la escuadra alicantina. El HLA Alicante encajó un parcial de 19-18 y se disminuyó, 78-77 a falta de 36 segundos del final. Larsen estuvo a punto de llevarse la victoria a la Comunitat Valenciana. Pero Larsen estuvo a punto de llevarse la victoria a la provincia vecina. Sin embargo, el cuadro albinegro fue sensato y consiguió guardar una victoria necesaria.

El entrenador visitante estaba que echaba humo. El partido resume lo que ha sido la temporada. Nos acordamos de la última jugada, pero no de los 4 puntos de renta que teníamos. A veces jugamos para la galería y fuera del guión y esto provoca parciales negativos que nos descentran. Nos aceler.amos y eso pasa factura. Debemos olvidarnos del descenso porque, con presión, hacemos disparates.

Ficha técnica Grupo Caesa Seguros Cartagena: Garuba (8), Domenech (5), López Santana (13), Webster (11), Faverani (19) -cinco inicial-; Martín (2), Idehen (6), Rivera (2), Harguindey (0), Polynice (10), Ayesa (0) y Svejcar (2). HLA Alicante: Jordá (6), Hollanders (6), Larsen (17), Geu (0), Torres (10) -cinco inicial-; Bone (6), Coulibaly (7), Polanco (0), Mwema (9), Mendicote (8) y Joseph (8). Marcador cada cuarto: 21-23, 41-44 (descanso); 59-59, 78-77 (final) Árbitros: Adán Rodríguez, González Cuervo y Galego Rodríguez. Pabellón: Palacio de los Deportes de Cartagena.

Pero el conjunto vecino no es de los equipos que especulan con el partido. Su entrenador no permite licencias y fue moviendo el banquillo, manejando opciones, a sabiendas de que no era el día de Jordá, falto de ritmo. Daba igual, contaba con el oficio de Mendicote y el descaro de Torres para seguir controlando el partido, para jugar de memoria, con la seguridad de que habitualmente un jugador del HLA Alicante encontraba una sala de estar bajo el tablero.

Nunca el HLA Alicante pareció tan ingenuo ante una jugada que el equipo cartagenero repitió hasta la saciedad. El técnico visitante empezó a pensar en el futuro y prescindió de sus desafortunados pívots. El Grupo Caesa Cartagena, a cambio, decidió disfrutar de su hegemonía, hurgando en la herida, encendiendo la bombilla de un cuadro visitante ausente del partido.

Noticias relacionadas

El equipo portuario se sintió cómodo con la victoria. Dio la impresión de que los cambios de Blanco estaban bien hechos. El Caesa siente que es en la permanencia donde puede marcar las diferencias esta temporada. Para ganarla, eso si, necesitará mucho más baloncesto que el que mostró en el Palacio de los Deportes.