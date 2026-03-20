El Villarreal mantiene el rumbo ante la Real Sociedad

El Villarreal dio un nuevo paso en sus aspiraciones de disputar la próxima temporada la Liga de Campeones tras superar a la Real Sociedad en un encuentro que el equipo castellonense encarriló en los primeros 23 minutos.

Los goles de Gerard Moreno, Georges Mikautadze y Nicolas Pépé dejaron sin respuesta al conjunto donostiarra, que intentó engancharse al partido en la segunda parte tras el tanto de Luka Sucic pero que no logró amenazar el triunfo local.