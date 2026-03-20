El UCAM Murcia, ante el reto de superar su techo europeo

El UCAM Murcia CB ha jugado en dos ocasiones las semifinales de la Basketball Champions League. Y en las dos se quedó a las puertas de acceder a la final. Esta temporada, en una competición un escalón por debajo pero que en la recta final ha demostrado contar con equipos de un potencial notable, tendrá la oportunidad de superar ese techo europeo. Y lo tendrá que hacer en dos partidos ante el PAOK Mateco griego, que dejó en la cuneta en cuartos de final al Peristeri.

Los universitarios han tenido que emplearse a fondo en la eliminatoria ante el Pallacanestro Reggiana. Triunfo a domicilio por un solo punto en un duro encuentro en el Palacio de los Deportes, donde los de Sito Alonso no han perdido ni un solo partido en 2026. El factor cancha fue determinante en un último cuarto electrizante, donde el UCAM, atascado en muchas fases del choque y con una rotación de solo nueve jugadores, logró cobrar una ligera ventaja que después supo administrar para tener un final plácido. El esfuerzo de jugadores como Jonah Radebaugh, que realizó una actuación soberbia en defensa en los 37 minutos que estuvo en pista por la baja de Dylan Ennis, o de Howard Sant-Roos, que solo cuatro días antes, ante el Gran Canaria, también había estado sobresaliente, fue la base sobre la que se cimentó el triunfo, el décimo consecutivo en la FIBA Europe Cup, competición donde la única derrota llegó en la segunda jornada de la primera fase en la pista del Bosna el pasado 21 de octubre.

Las semifinales que se encontrará esta vez el plantel murciano son diferentes a las anteriores, que fueron a un solo partido. En la primera ocasión, en Atenas 2018, el verdugo fue el AEK Atenas; y la segunda, en Belgrado 2024, el Unicaja. En ambos rozó la gloria, pero se quedó en el camino. Ahora, en una serie a ida y vuelta con ventaja de campo, visitará Salónica el 1 de abril y recibirá al PAOK el 8 del mismo mes, un día después del Bando de la Huerta y en plenas Fiestas de Primavera, a las ocho y media de la tarde. Enfrente estará un equipo liderado por Cleveland Melvin, un ala pívot que promedia 15,8 puntos y 4 rebotes que promedia un 52,8% en lanzamientos triples.

El PAOK, que es cuarto en la liga griega con 11 victorias y 4 derrotas, se clasificó para las semifinales pese a perder el partido de vuelta. La renta que adquirió en la ida (24 puntos) le sirvió para eliminar al favorito en su serie de cuartos de final, un Peristeri que también ha llegado a la FIBA Europe Cup tras pasar varias temporadas por la Basketball Champions League.

En su plantilla también figuran otros jugadores al margen de Cleveland con un gran peso en el equipo que dirige el italiano Andrea Trinchieri, ex el Partizán, Bayern de Múnich y Zalguiris Kaunas, entre otros. El alero lituano Tomas Dimsa, que también pasó por el Gran Canaria, está promediando en Europa 3,6 rebotes y 11,4 puntos; el pívot Ben Moore, con 9,9 puntos y 6,4 rebotes; y el base Breein Tyree, que inició la campaña en el Igokea y se incorporó en diciembre al equipo, aporta 15,6 puntos y 3,3 asistencias. Un viejo conocido para el UCAM es el pívot Marvin Jones, de 2,13 metros, que la pasada campaña militó en el Surne Bilbao y que en el conjunto griego está aportando 8,2 puntos y 3,5 rebotes. Otro estadounidense, Patrick Beverley, con pasado 666 partidos jugadores en la NBA entre Clippers, Minessota, Lakers, Bulls y Philadelphia, llegó la campaña pasada al baloncesto europeo para jugar en el Hapoel Tel Aviv y esta campaña, después de superar una lesión que solo le ha permitido jugar diez partido, fue clave en el partido de vuelta de la eliminatoria ante el Peristeri al anotar 19 puntos.

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Por la otra parte del cuadro, el Surne Bilbao, que defiende el título conquistado la pasada campaña, y el Falco Vulcano húngaro, con el que se cruzó el UCAM en el Top 16, dirimirán el otro finalista de la competición, que también se jugará a doble partido los días 22 y 29 de este mes. Los bilbaínos serán los próximos en visitar el Palacio de los Deportes de Murcia en Liga ACB, el sábado 28 de marzo a las siete de la parte. Unas semanas después, los de Sito Alonso y Txus Vidorreta se pueden ver otra vez las caras, pero en esa ocasión, con un título en juego.