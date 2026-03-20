Sito Alonso defiende a Toni Nakic: "No me preocupa en absoluto que no esté acertado"

El UCAM Murcia Club Baloncesto, cuarto clasificado de la Liga Endesa con un gran bagaje de 15 victorias y siete derrotas, visitará este sábado la pista del Baxi Manresa buscando dar "un nivel competitivo altísimo", según reconoció el entrenador Sito Alonso, sabiendo que está en juego seguir acercándose a las eliminatorias por el título igual que este miércoles selló el pase para las semifinales de la FIBA Europe Cup.

El choque, que abrirá la vigésimo tercera jornada liguera a las seis de la tarde, lo encarará el conjunto universitario crecido y reforzado en su ánimo y creyendo firmemente en su baloncesto y así es porque la trayectoria del equipo le da motivos para ello. Los de la capital del Segura, que vienen de superar al Pallacanestro Reggiana en la competición continental en la que participan -lo hicieron venciendo por 84-85 en Italia y posteriormente por 77-63 en el Palacio de los Deportes-, también ganaron su último envite el torneo doméstico con un 87-76 ante el Dreamland Gran Canaria.

"Nuestro objetivo es hacerle ver al Manresa que tenemos un nivel competitivo altísimo pase lo que pase durante los 40 minutos y así tiene que ser siempre", dijo el técnico madrileño en la rueda de prensa previa al choque.

UCAM Murcia-Pallacanestro Reggiana, en imágenes / Juan Carlos Caval

Algunos jugadores de la plantilla universitaria no están a su mejor nivel físico, como son los casos del escolta Dylan Ennis, el alero Howard Sant-Roos y el pívot Devonte Cacok. "Vamos a ver cómo llegan. Yo soy positivo con la gente que disputó el partido del miércoles -Sant-Roos y Cacok- y un poco menos con los que no pudieron jugar ese día", comentó. No obstante, quiso avanzar que, "aunque no vayan a estar en las mejores condiciones posibles sí que estarán para ayudar al equipo". Diferente es el caso del alero Sander Raieste, quien sigue de baja por lesión.

Al referirse al contrincante al que se medirán a domicilio Sito destacó su tipo de baloncesto. "Tiene una forma de jugar muy dinámica, vistosa y divertida con todos los jugadores que participan en el partido teniendo la idea muy clara e imprimiendo un ritmo muy alto, de los más altos de la competición y especialmente en su pista", resaltó.

"Está claro que el Nou Congost es una cancha súper complicada para todo el mundo que la visita y creo que hay muchas ya en Liga Endesa como el Pazo dos Deportes de Lugo y el Barris Nord de Lleida, que son igualmente dificilísimas. Tenemos que intentar comunicarnos bien, centrarnos y pensar que el partido no se decidirá en el primer minuto sino que será al final y que habrá que estar con la máxima concentración posible durante un tiempo largo", expuso.

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Sito Alonso, del UCAM Murcia, dando instrucciones a sus jugadores. / acb Photo / Miguel Ángel Polo

Además, el preparador salió en defensa de Toni Nakic, quien en los dos últimos partidos no ha estado acertado en el lanzamiento. «A mí no me preocupa en absoluto, está más preocupado él, que no entiendo por qué, pero yo estoy súper tranquilo. Nakic es top, un jugador de máximo nivel para nosotros, y estamos encantados de tenerle. Lo que más me gusta es que cuando se da cuenta de que no está metiendo, como puede pasar a veces a cualquier jugador, se pone a defender, que es una cosa que no le caracterizaba», dijo, para poner como ejemplo a una situación que vivió Jayce Carroll cuando jugaba en el Real Madrid: "Siempre he aprendido de lo que le pasó a Carroll en una temporada en el Real Madrid. Estuvo no sé cuántos partidos sin meter un triple, pero no he visto nunca nada igual en mi vida en cuanto a cambiar un partido, cambiar una eliminatoria y ganar un título como hizo Carroll, un jugador tan pequeño a nivel de estatura y tan importante en esos años tan buenos que tuvo en el Real Madrid", terminó diciendo.