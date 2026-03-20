La Región de Murcia suma nueve medallas en los nacionales de lucha sambo

La delegación de la Federación Murciana de Lucha logró dos medallas de oro, tres de plata y cuatro de bronce en el Campeonato de España de Lucha Sambo, que se disputó en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes.

En categoría senior destacó la victoria de la cartagenera Carlota Prendes, que se proclamó campeona de España en -50 kilos, mientras que Pablo Mondéjar consiguió un bronce en -88. En esta misma categoría, Maravillas Fernández finalizó en quinta posición en -65. También participaron Iván Fernández (28º), Ignacio Hermosilla (13º) y Francisco Javier Sánchez (26º), todos ellos en la categoría de -79.

En categoría cadete, el equipo regional volvió a subir al podio gracias a Carmen Pardo, que logró el oro en -59. Además, Silvia Ortiz consiguió la plata en +72, Pablo Martínez fue plata en -58, y Egor Kopnyayev obtuvo plata en -71. El cadete Álex Fuente completó el medallero con un bronce en -53. También firmaron buenas actuaciones Daniel Molina (5º en -79), Leyre Fernández (5ª en -65), Adrián Soler (5º en -49), Miguel Moya (13º en -58), Mario Socuéllamos (13º en -64), Gabriel Albacete (12º en -64) y Emilio Sánchez Parra (12º en -71).

En categoría juvenil, Luis Santos logró un meritorio quinto puesto en -58, mientras que Javier Meseguer fue decimoquinto en -64. En la categoría de -71 compitieron Pablo Moreno (15º), Óscar Peñalver (22º) y Diego Amor (23º).

Por último, en categoría escolar, también llegaron medallas con Ángel Castillejo y Lucas Zamora, ambos bronce en -50. Además, Joaquín Olmos, en -42, y Alejandro Egea, en -59, lograron sendos quintos puestos, y Álvaro Martínez finalizó 7º en -54.

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Estos resultados reflejan el gran nivel competitivo del equipo y el trabajo realizado durante la temporada, consolidando a sus deportistas entre los mejores del panorama nacional en distintas categorías de edad.