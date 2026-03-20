El Real Murcia se olvida de la renovación de Antxón Jaso

Parece difícil de creer que un club como el Real Murcia ponga sobre la mesa la renovación a un futbolista de su plantilla y que las semanas pasen y el contrato a firmar no llegue a su destinatario. Aunque la historia es más propia de clubes con mala fama o de otras épocas en Nueva Condomina, con personajes como Raúl Moro o Víctor Gálvez en los despachos, lo cierto es que este enredo afecta al Real Murcia actual, al Real Murcia presidido por Felipe Moreno. Y el jugador afectado por este trato censurable por parte del máximo mandatario del club grana no es otro que Antxón Jaso.

Porque Antxón Jaso lleva ya más de un mes viviendo en la incertidumbre. Y no por la lesión que sufrió tras el partido del 18 de enero ante el Ibiza. Porque esa lesión está ya hasta superada. De hecho, el navarro entrena ya con normalidad con sus compañeros. Sin embargo, el central no puede entrar en las convocatorias de Curro Torres. Porque el defensa no tiene ficha con los granas. Hay que recordar que fue dado de baja el último día del mercado invernal.

Con el fichaje de Jon García cerrado, el Real Murcia se veía obligado a liberar una licencia, y el condenado fue Jaso. Como la noticia sentó como un tiro en el vestuario, incapaz de entender los tiempos del club, en vez de entregarle la carta de despido, la Comisión Deportiva intentó reaccionar informando al jugador de que su lesión era más grave de lo que parecía. Por lo que, le convencieron que lo mejor para todos era pedir la baja por lesión de gravedad, lo mismo que ocurrió con Saveljich. La diferencia es que en el caso de Jaso no había ninguna lesión de gravedad, como se ha comprobado, solo era una especie de triquiñuela para poder disponer de una plaza para inscribir a Jon García.

Promesa que no se hace realidad

A cambio de que el zaguero de Aoiz aceptara quedarse fuera, el Real Murcia se comprometió a ampliarle su contrato. La vinculación, que acababa el este mes de junio, se extendería como mínimo hasta enero de 2026. Así, pese a estar parado toda esta segunda vuelta, se aseguraba tener equipo por lo menos en el primer tramo de la campaña 26-27.

Actuando como jugador de club, como siempre ha sido desde que aterrizara en Nueva Condomina en verano de 2024, Jaso acabó aceptando, poniendo fin a una temporada que se está convirtiendo en una pesadilla. Y es que en septiembre sufría una lesión de gravedad que le tuvo fuera hasta diciembre. Sin embargo, a diferencia de otros compañeros con problemas físicos, cumplió los plazos y a finales de año ya estaba a las órdenes de Colunga. Jugó 51 minutos el 11 de enero frente al Hércules y los 90 una semana después contra el Ibiza.

Pero al igual que el mercado de invierno dejó muy tocada a la plantilla -desde el 4 de enero no se ha ganado un partido- y acabó con la estrella de Adrián Colunga, el mercado de invierno sacó del equipo a Antxón Jaso.

Lo que posiblemente no esperaba el navarro cuando aceptó la propuesta del club, autorizando quedarse sin ficha al estar lesionado, era el ‘modus operandis’ de los responsables granas. Porque, cuando ya marzo entra en su recta final, el Real Murcia todavía no ha enviado al central navarro el nuevo contrato, lo que le deja en una situación de completa incertidumbre.

Pedro Asensio da largas

Lo más curioso es que ni Pedro Asensio, responsable de la Comisión Deportiva, es incapaz de dar explicaciones. Cada vez que se le reclama el contrato prometido, se limita a dar largas, llegando a poner la excusa de que con la crisis deportiva que vive el equipo Felipe Moreno está tan desbordado que no está para preocuparse de estos temas. Como si los contratos, ya acordados por las partes, los redactara el propio Felipe Moreno y no los responsables encargados de la dirección general del club, como suele ocurrir en todas las entidades profesionales.

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Y con esa incertidumbre vive Antxón Jaso en las últimas semanas. Porque, pese a estar ya recuperado, ni puede jugar ni sabe qué será de su futuro. Y es que, viendo algunos antecedentes, si Felipe Moreno no es capaz de cumplir con lo firmado, como ha ocurrido con los despidos de técnicos y futbolistas, ya muchos dudan de que pueda cumplir con lo apalabrado.